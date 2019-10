Atentátník z berlínských vánočních trhů se krátce před útokem vyfotil před domem Merkelové

Terorista, který před třemi roky najel kamionem do berlínských vánočních trhů, si vytipoval i jiné cíle. Podle informací veřejnoprávní stanice RBB možná uvažoval o útoku na dům, kde bydlí kancléřka Angela Merkelová. Nedaleko jejího bydliště si pořídil nejméně jednu fotografii. Podle vyšetřovatelů si objekt zřejmě obhlížel. Od stálého zpravodaje Berlín 21:04 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tuniský terorista se pohyboval v okolí bydliště německé kancléřky. | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

Investigativní reportéři RBB se dostali ke dvěma fotografiím, které měl útočník v telefonu a zmiňuje je závěrečná zpráva vyšetřovatelů. Muž fotografie pořídil sedm týdnů před tím, než na vánočních trzích zabil dvanáct lidí včetně jedné Češky.

Na první pohled jde o nenápadné snímky. Tunisan Anis Amri se fotil před berlínským dómem a pak na jedné odlehlé ulici v centru Berlína. Podle policejních dokumentů si obě lokace zřejmě obhlížel. U druhého snímku je zajímavý náhled do závěrečné zprávy.

Autoři nepíší, že jen pár metrů za mužem stojí dům, kde žije Angela Merkelová, píší jen o vedlejší budově, kde sídlí německá společnost fyziků. Problémem je, že Tunisan byl už tehdy podezřelý z radikalizace a i tak se procházel na střeženém místě.

Je veřejným tajemstvím, že Merkelová má byt někde ve čtvrti Mitte. Její dům nepřetržitě hlídá policie, byť na ulici to není nijak vidět. Místo je oficiálně tajné. Stačí ale chvíli pátrat na internetu a člověk adresu najde, s takovou verzí zřejmě pracuje i policie.

Do spisu k fotkám připsala krátkou, ale nic moc neříkající vysvětlivku – vedle berlínského dómu muž zvažoval, že útok provede ještě na dalším blíže nespecifikovaném místě.

Policie, státní zastupitelství i samotné kancléřství odmítají potvrdit, jestli oním místem byla právě zapadlá ulička.

Samotný terorista zemřel krátce po atentátu, aniž by cokoliv prozradil. Byl zastřelen na útěku v Itálii.

Změna posuzování

Případ podle šéfa Spolkového kriminálního úřadu Holgera Münche ukázal vážné nedostatky v policejní práci. Amriho činnost současně prověřovaly různé zemské policie, navzájem si ale nesdělovaly podrobnosti. Existovalo podezření, že si chce opatřit střelné zbraně a policisté se zaměřovali prakticky jen na tuto linku, aniž by se zabývali tím, co jinak dělá.

Úřady nebyly podle Münche důsledné ani v otázce vyhošťování nebezpečných radikálů. V prosinci 2016 už Amri dávno neměl být v Německu, alespoň z právního pohledu.

Podle spolkové policie by se takový útok, jako se tehdy stal, nyní už stát nemohl, protože se změnila metodika, podle které se rozpoznávají potenciální teroristé. To, jak se Amri choval měsíce před samotným atentátem, by dnes už stačilo k jeho okamžitému zatčení.