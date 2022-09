Stydím se, omluvil se německý prezident. Jeho země podle něj při olympiádě v roce 1972 selhala

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v pondělí požádal o odpuštění pozůstalé po obětech teroristického útoku palestinského komanda na izraelské olympioniky v září 1972. Na vzpomínkové ceremonii v bavorském Fürstenfeldbrucku za účasti izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga a příbuzných obětí prohlásil, že Německo nedokázalo izraelské sportovce ochránit. Fürstenfeldbruck 17:18 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý prezident Frank-Walter Steinmeier a izraelský prezident Jicchak Herzog si podávají ruce na tiskové konferenci v Berlíně. | Foto: Michele Tantussi | Zdroj: Reuters

„Jako hlava tohoto státu a jménem Spolkové republiky Německo vás prosím o odpuštění za nedostatečnou ochranu izraelských atletů při tehdejších olympijských hrách a za nedostatečné objasnění poté,“ řekl Steinmeier.

Německý prezident rovněž označil za hořké, že se neomluvilo současné vedení Palestiny a také Libye, kde útočníci měli podporu.

Prezident, který na úvod projevu přečetl jména jedenácti zabitých izraelských sportovců a německého policisty, řekl, že nelze pozůstalým vynahradit to, co se na olympiádě stalo, a ani to, co následovalo poté. „Odmítání, ignorace a nespravedlnost. Stydím se za to,“ řekl.

Tragédii podle Steinmeiera provázela tři německá selhání. Prvním bylo to, že Německo nedokázalo zajistit bezpečnost her, následoval tragický útok jako druhé selhání a třetím selháním pak podle prezidenta bylo následné mlčení a zapomnění.

Steinmeier zdůraznil, že útočníci nebyli z Německa. „Odpovědnost za tyto vraždy nesou palestinští zločinci a jejich libyjští pomocníci. Je velmi hořké, že od dnešního politického zastoupení těchto zemí nepřišlo ani slovo účasti, ani slovo lítosti,“ řekl. Dodal, že připsáním odpovědnosti útočníkům se Německo svého podílu viny nezříká.

Omluva bavorského premiéra

Na adresu Palestiny se v pondělí ostře vyjádřil bavorský premiér Markus Söder, který v projevu ve Fürstenfeldbrucku přijal odpovědnost Bavorska za bezpečnostní selhání v roce 1972. „Omlouvám se, že trvalo tak dlouho to přiznat,“ řekl.

Söder v projevu připomenul srpnovou návštěvu palestinského vůdce Mahmúda Abbáse, který na tiskové konferenci s kancléřem Olafem Scholzem řekl, že Izrael páchá na Palestincích holokaust. Podle bavorského premiéra se měl Scholz ihned ohradit a Abbásovi sdělit, že takováto vyjádření vzhledem k německé odpovědnosti za holokaust během druhé světové války jsou v Německu nepřijatelná.

Německý prezident řekl, že olympijské hry v Mnichově v roce 1972 měly být znamením důvěry tehdy ještě mladé spolkové republice, která se vyrovnávala s temnou nacistickou minulostí. „Hry v Mnichově měly být něco úplně jiného než poslední olympiáda v Německu v roce 1936, kterou nacisté využili k bombastické propagandistické přehlídce a při které bez jakéhokoli studu a skrupulí zneužili olympijskou ideu,“ řekl.

Palestinští teroristé zaútočili na izraelské sportovce 5. září 1972. Dva zabili v olympijské vesnici a dalších devět vzali jako rukojmí. Všichni zajatí sportovci zemřeli při nepovedené osvobozovací akci na vojenském letišti Fürstenfeldbruck v Bavorsku. O život přišel také jeden německý policista a pět teroristů.

Konání pondělní společné piety umožnila dohoda německé vlády s příbuznými obětí na odškodnění. Německo na to vyčlení 28 milionů eur (687 milionů korun), z toho poskytne spolková vláda 22,5 milionu, Bavorsko pět milionů a Mnichov půl milionu eur.

Součástí dohody je i ustavení komise německých a izraelských historiků, která událost ze září 1972 společně vyhodnotí, zveřejnění spisů a přijetí politické odpovědnosti. K té se již političtí představitelé přihlásili.

Od komise historiků Steinmeier očekává, že se jí podaří osvětlit temnou minulost útoku na olympioniky a následné dění. „Podmínkou je, aby měla široký přístup k potřebným dokumentům,“ řekl.