Německý důchodce traktorem porazil dopravní radary. Způsobil škody za 600 tisíc eur

Třiašedesátiletý muž v hessenském Gernsheimu postupně porazil celkem šest sloupků s kamerami, které tam měřily rychlost. Důchodce radary srážel malotraktorem, který ale nedokáže jet rychleji než 6 kilometrů za hodinu.

„Nejdřív jsem tomu nechtěl uvěřit. Pak mi syn volal, že další dva radary viděl poražené cestou do školy. Tehdy jsem si uvědomil, že se v noci nestala nějaká obyčejná dopravní nehoda,“ popsal s mírným pobavením stanici Hessenschau místní starosta Peter Burger.

Miese Laune gehabt? Treckerfahrer mäht sechs Blitzer um Gernsheim (Hessen) - Was hat den denn geritten? Ein Treckerfahrer (63) fuhr in der Nacht Blitzer kaputt! ► In seinem kleinen roten Traktor fuhr der Mann am späten Montagabend insgesamt sechs Anlagen um Zeugen sahen die Tat. In der Nacht meldeten weitere Zeugen zwei umgemähten Blitzer in der Mannheimer Straße.

Policie muže zadržela a po výslechu propustila s tím, že jeho motiv zůstává neznámý. Ujistila ale, že muž nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek, a vše se proto vyšetřuje jako úmyslný čin. Pachateli hrozí pokuta. ale možná i tříletý trest.

Výsledkem je podle policie škoda za asi 600 tisíc eur, tedy 15 milionů korun. Co pachatele k bourání radarů vedlo, řeší celá obec. „Ze začátku mě to šokovalo. Co to je? Teď jen přemýšlím nad tím, jestli byl ten člověk hloupý anebo normální,“ říká jeden důchodce.

Místní se také bojí, aby auta, která teď nikdo nekontroluje, nezačala jezdit moc rychle.