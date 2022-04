Německo pošle na Ukrajinu protiletadlové systémy Gepard. Likvidují vzdušné i pozemní cíle

‚Pane generále, poleťte s námi.‘ Američané předali ostatky generála Moravce se všemi poctami

„Pro nás je velmi dojemné, jak si i skoro 60 let po jeho smrti Češi našeho dědu pamatují a ctí ho. Moc nás to těší. Ani nevím, jak to vyjádřit. Prostě velmi dojemné,“ dodal Alan Moravec Gard.