Dodávky zbraní jsou pro Ukrajinu podstatné, díky nim Rusové nemají vzdušnou nadvládu, tvrdí analytik

Německo minulý týden oznámilo další pomoc Ukrajině, do země pošle bojová vozidla Marder a systém protivzdušné obrany Patriot. Spojené státy dodají bojová vozidla a peníze, k pomoci se přidá i Francie. Západní dodávky vojenské pomoci na Ukrajinu pro Český rozhlas Plus komentoval vojenský analytik Jiří Vojáček. Téma dne Praha 19:50 10. ledna 2023

Jaká bude po německých dodávkách situace Bundeswehru (německé armády, pozn. red.)? Zůstane německé armádě něco na obranu země?

Německo, stejně jako například Česká republika, v posledních zhruba 20 letech od skončení studené války do armády mnoho neinvestovalo. Velký arzenál, který měli po studené válce, Němci rozprodali.

A teď se jim to vrací, to znamená, že nějaká bojová vozidla a vojenskou techniku Němci mají – přeci jen to je osmdesátimilionová země, Bundeswehr byla velká armáda. Na druhou stranu na německé ambice na mezinárodní scéně bude Bundeswehr i nadále jako armáda vybavením i počtem vojáků poměrně malá.

Po rozhodnutí Francie, Německa, Spojených států ohledně dodávek obrněných bojových vozidel se čím dál více diskutuje o poskytnutí tanků Ukrajině i v jiných zemích, například ve Finsku. O připojení k západní pomoci se diskutuje také v Polsku. Jak reálná je ještě větší západní pomoc obráncům Ukrajiny?

Pokud válka do jara neskončí, tak se západní tanky na Ukrajinu dříve nebo později dostanou. Pro Ukrajince to je kýžená zbraň, která by jim výrazně pomohla.

Je to dané i tím, že tanků Leopard 2, kterých Německo po skončení studené války rozprodalo po celém světě několik tisíc kusů, jsou v Evropě pořád stovky. Shodou okolností je v současnosti spousta armád, které tyto starší typy vyřazují. To je případ i Finska, které má přes sto tanků Leopard 2.

Stejně na tom je i Polsko, kde je situace umocněna tím, že jsou Poláci intenzivně na straně Ukrajiny. Prakticky od prvního dne války tam je velká skupina, která se snaží a připravuje pomoct Ukrajincům, jak jen to jde. A to mnohem víc, než jak jim pomáhá zbytek mezinárodního společenství.

To znamená, že lze předpokládat, že se západní tanky na Ukrajinu časem dostanou. Otázkou je, kdo s tím začne.

‚Rusové už nevyhrávají‘

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl: „Západní dodávky zbraní Ukrajině v zásadě nic nezmění a nenaruší proces dosažení cílů ruské zvláštní vojenské operace.“ Jak ještě současný ruský režim na oznámení pomoci reaguje, a jak moc ho evropská spojenecká pomoc ve skutečnosti bolí?

Řekl bych, že podpora Ukrajiny dodávkami zbraní je jedním z nejdůležitějších prvků. Moskva to samozřejmě nepřizná, protože by šlo o veřejné přiznání slabosti, nicméně dodávky západních zbraní na Ukrajinu jsou velmi podstatné. A jsou o to podstatnější, čím modernější zbraně na Ukrajinu chodí.

Vidíme to už teď v otázce protivzdušné obrany, kdy jsou Ukrajinci schopni sestřelovat skutečně velké procento ruských dronů, které v první polovině války terorizovaly ukrajinské obyvatelstvo.

Samozřejmě to jak Evropu, tak Ukrajinu stojí velké peníze, ale Rusové jsou si vědomi toho, že v některých oblastech válčení, jako je například vzdušný prostor, už nevyhrávají. Ruské letectvo, které by teoreticky mělo být druhé největší na světě, nebylo dodnes schopné získat vzdušnou nadvládu ani nad východem Ukrajiny, což je skutečně na pováženou.

Zmínil jste, že tanky na Ukrajinu dorazí, pokud válka neskončí do jara. Myslíte si, že je reálné, že by skončit mohla?

Když vycházím z toho, že každá válka končí mírovými rozhovory, tak si myslím, že to v současnosti reálné není. Ze strany Ruska vidíme intenzivní boje na Doněcké frontě, pokračuje ostřelování Chersonu, bude se bojovat o Kachovskou přehradu, která přivádí na Krym pitnou vodu.

Zároveň ani na jedné, ani na druhé straně nevidím vůli k ústupkům. To znamená, že nepředpokládám, že by válka skončila v první polovině roku.