Pokud se rozhodnou vrátit domů, mohou odmítnutí žadatelé o azyl dostat od Německa finanční prémii

Německo by mohlo odmítnutým žadatelům o azyl nabídnout finanční prémii za to, že se vrátí do své vlasti. Deníku Bild am Sonntag to řekl spolkový ministr vnitra Thomas de Maiziére. Bonus podle něj dostanou ti, co se rozhodnou odjet do konce února. Berlín 6:55 4. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dívka s rodinou čeká v detenčním středisku v Tripolisu před návratem do vlasti | Foto: Ismail Zitouny | Zdroj: Reuters

Finanční prémii by mohli dostat odmítnutí žadatelé o azyl, kteří se k návratu do vlasti rozhodnou do února 2018. Jednotlivec by mohl dostat v přepočtu až 25 tisíc korun, rodiny až 75 tisíc. Peníze jsou na ubytování nebo na pořízení nového vybavení do kuchyně nebo koupelny.

Německo ale peníze těmto lidem vyplácí už delší dobu, téhle možnosti zatím využilo skoro 8500 lidí. Celkem v Německu žije na 115 000 odmítnutých žadatelů - někteří se mohou vrátit dobrovolně, jiným hrozí deportace.

Německá vláda se rozhodla přijmout nejvýše 200 tisíc uprchlíků ročně, uvádí agentura Číst článek

Jak uvádí časopis Focus, řada odmítnutých žadatelů se do vlasti vrátit nechce. Německo si najímá letadla charterových společností, se kterými mají lidé odletět do vlasti, mnoho sedaček ale zůstává prázdných. Někteří lidé se raději přestanou hlásit na úřadech a dál žijí v ilegalitě.

Novou finanční prémii podporuje hlavně bavorská strana CSU. Její poslanec Stephan Mayer televizi N24 řekl, že by tyhle peníze mohly stávající nezájem migrantů změnit. „Pro řadu lidí by byla možnost návratu o něco atraktivnější. S navrhovanou podporou se navíc lépe začlení do života ve své vlasti. Podle mě je to dobré pro všechny zúčastněné, včetně spolkové pokladny.“

Odpůrci tohoto opatření jsou třeba němečtí Zelení. Podle jejich poslance Omida Nourinpoura by mělo Německo investovat jinde. „Podle nás by se lidem něco takového slibovat nemělo. Pak to bude vypadat, že jim jde jen o peníze. Ty bychom vydávat měli - ale hlavně do integrace lidí v Německu a taky na podporu infrastruktury v zemích, odkud žadatelé o azyl přicházejí.“

Kritikou finanční prémie ale nešetří hlavně lidskoprávní aktivisté. Šéf organizace ProAsyl Günther Burkhardt poukazuje hlavně na časové omezení tohoto bonusu. Lidé mají na rozhodnutí tři měsíce a podle Burkhardta tak úřady vyvíjí na migranty nátlak.

Politické téma

Celé téma se překrývá s vnitrostranickou diskuzí v unii CDU/CSU. Část křesťanských demokratů chce, aby zemi začali opouštět syrští uprchlíci. Navrhuje to bavorská CSU a saská CDU - tedy ty části vládní unie, které nejvíc zasáhl odliv voličů k protiimigrační AfD. Časopis Spiegel už dříve upozornil, že právě tyhle buňky CDU/CSU se budou snažit o tvrdší přístup vůči migraci.

Vnitrostranickou diskuzi o návratu syrských běženců ale provází spory o tom, nakolik je situace v zemi bezpečná. Příznivci i odpůrci tohoto řešení argumentují Afghánistánem - tam už deportace začaly, přestože jsou tamní teroristé dál aktivní.

Ministr vnitra Thomas de Maiziére je proti a uvedl, že situace je v zemi dál kritická. Podobně se v televizi ARD vyjádřil i šéf úřadu spolkové kancléřky Peter Altmaier. „Zatímco do Afghánistánu se odmítnutí žadatelé a ti, co porušili pravidla azylu, vrací, do Sýrie se to zatím neděje. Situace v zemi je dál složitá. Nejsou tam dostatečné záruky bezpečnosti ani stability.“

Jednání o budoucnosti Sýrie pokračují. Část opozice totiž dál odmítá pokračování vlády Bašára Asada, kterého hájí hlavně Rusko. Jak uvádí Focus, debata o u syrských uprchlících by mohla ovlivnit i jednání o vládní koalici. Sociální demokraté jsou tvrdým odpůrcem těchto deportací. Jejich pozastavení by se tak mohlo stát i jednou z podmínek pro utvoření nové vlády.