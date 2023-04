Německou zbrojovku Rheinmetall zasáhl hackerský útok. Společnost dodává náboje na Ukrajinu

Se začátkem války na Ukrajině zesílily taky hackerské útoky na Evropu. České úřady jich jen za březen zaznamenaly 28. V Německu teď vyšetřují incident, při kterém se někdo prolomil do sítě obřího zbrojního koncernu Rheinmetall. Ten má zásadní roli v podpoře Ukrajiny, organizují se přes něj dodávky tanků a nábojů. Berlín 9:15 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý koncern Rheinmetall, který se stal obětí hackerského útoku | Foto: Molly Darlington | Zdroj: Reuters

Firma Rheinmetall ujišťuje, že hackeři zaútočili jen na systém její civilní divize, kde jsou data spíš o zakázkách pro automobilový průmysl a další odvětví. Vojenské zakázky se prý řeší přes jiné servery a hackeři se do nich údajně nedostali.

Ale Rheinmetall na druhou stranu uznává, že ještě nedokáže vyhodnotit škody, takže ani neví, k jakým údajům se útočníci dostali. A ani spolkoví zástupci nedokáží a nechtějí říct, o jak velký problém šlo.

Jedná se o koncern, který hraje ve válce na Ukrajině poměrně zásadní roli, v jeho skladech se teď připravují tanky Leopard 1, které Kyjev v nejbližší době dostane, a už dřív mu dodali i obrněnce Marder.

Rheinmetall má k tomu velké plány, třeba na území Ukrajiny chce postavit továrnu na nové tanky a chystá závod na munici, díky které by měla ukrajinská armáda nově pravidelný přísun nábojů, protože do teď spoléhala jen na to, co mají její spojenci ve svých skladech.

Německo čelí vlnám hackerských útoků. Minulý týden někdo ochromil celou řadu státních portálů, nefungovaly stránky několika spolkových zemí, a to nejen zemských vlád, ale i třeba regionálních policejních složek.

Dolní Sasko rovnou vzkázalo, že z toho podezírá ruské hackery a o jejich vině má prý důkazy. Ještě ale nedokáže říct, jestli to udělali na rozkaz moskevské vlády, nebo to dělají z vlastního přesvědčení.

Tyto útoky byly ale spíš symbolické, na několik hodin vyřadily některé stránky z provozu, ale pachatelé se k žádným údajům nedostali.

Už začátkem března zaútočili hackeři na koncern Rheinmetall poprvé, ale jeho experti to měli pod kontrolou a k ničemu závažnému nedošlo.

Německo chce nyní posílit kyberbezpečnost nejen svých úřadů, ale i důležitých firem, na to ale potřebuje čas, peníze a hlavně personál, který na trhu práce chybí.