Život v Německu se začne vracet do normálu, otevřou se obchody do 800 metrů. Roušky nejsou povinné

Německo se v souvislosti s koronavirem začne pomalu vracet do normálu. Od pondělí mohou v celé zemi znovu otevřít obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních a také všechny prodejny aut, kol či knih. Plán, na němž se ve středu dohodla kancléřka Angela Merkelová s ministerskými předsedy spolkových zemí, počítá i s postupným otevíráním škol od 4. května. Politici nově lidem doporučují nošení roušek, povinné ale nebudou. Berlín 20:43 15. dubna 2020

Na tiskové konferenci v Berlíně Merkelová vyjádřila přesvědčení, že Německo v boji proti nákaze dosáhlo „meziúspěchu“, který je ale křehký, a je proto nutné nadále dodržovat přijatá nařízení. Více veřejného života je podle ní možné připouštět v malých krocích.

Postupné uvolňování opatření proti epidemii se i proto netýká nařízení o minimálním odstupu či maximálním počtu dvou lidí, kteří se mohou setkávat na veřejných místech. To bude platit nejméně do 3. května. Občané by se také měli nadále vzdát soukromých cest a návštěv příbuzných.

Do 4. května budou podle ministerstva vnitra prodlouženy kontroly na hranicích s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem. Hraniční přechody s Českem a trojicí dalších sousedních zemí SRN nekontroluje, také v těchto pohraničních regionech jsou ale nyní četnější hlídky.

Návrat do škol v květnu

Otevření části obchodů je podmíněno dodržením hygienických nařízení a odstupů mezi zákazníky. Od 4. května se za zpřísněných podmínek budou moci otevřít i kadeřnictví. Hotely naproti tomu musí počítat s tím, že zůstanou i nadále uzavřeny turistům. Zatím se neotevřou ani restaurace, kavárny, bary, divadla nebo kina. Zakázaná budou i v příštích týdnech také náboženská shromáždění. Velké akce nebudou povoleny dříve než 31. srpna.

Do škol se mají žáci vracet od 4. května, a to nejprve ti, kteří jsou v posledních ročnících. Zástupci spolkových zemí mají také do 29. dubna vymyslet, za jakých hygienických a ochranných opatření bude možné obnovit výuku v celé šíři. Školky zatím zůstávají uzavřené.

Znovu chce Merkelová se zemskými premiéry opatření posoudit 30. dubna, kdy by mělo být jasné, jaký měla dopad na vývoj epidemie. Zatím podle ní vláda nemá dostatek prostoru na širší opatření. Kdyby se počet lidí, které jeden infikovaný v průměru nakazí, zvýšil ze současného zhruba jednoho na 1,2, bylo by podle kancléřky už v červenci německé zdravotnictví na hranici svých kapacit.

V Německu se dosud infikovalo přes 127 500 lidí, více než 3200 jich zemřelo.