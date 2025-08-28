Německo už zná jména podezřelých ze sabotáže na Nord Streamu. Komando tvořilo 7 Ukrajinců

Německo už identifikovalo všechny osoby podezřelé z účasti na sabotáži plynovodů Nord Stream v roce 2022. S odkazem na své zdroje o tom informovaly německé listy Die Zeit, Süddeutsche Zeitung a stanice ARD. Komando bylo podle nich složené ze sedmi lidí, všichni byli občany Ukrajiny. Německé úřady informace nepotvrdily.

Úniky z plynovodů Nord Stream

Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2, které měly přivádět plyn z Ruska do Německa, v září 2022 poškodily výbuchy (archivní foto) | Foto: Handout/AFP/Profimedia

Podvodní potrubí Nord Stream 1 a Nord Stream 2, která měla po dně Baltského moře přivádět plyn z Ruska do Německa, v září 2022 nedaleko dánského ostrova Bornholm poškodily výbuchy.

Podle německých vyšetřovatelů je způsobila skupina sabotérů, která vyrazila na misi na jachtě ze severoněmeckého přístavu Rostock.

Před týdnem italská policie na žádost německých úřadů zadržela nedaleko Rimini 49letého Ukrajince Serhije Kuzencova, který je podezřelý, že celou akci koordinoval. Nyní Německo čeká na jeho vydání z Itálie.

Podle skupiny německých médií (Die ZeitSüddeutsche Zeitung a ARD) už vyšetřovatelé identifikovali všech sedm členů sabotážní skupiny. Všichni jsou Ukrajinci. Na šest z nich vydala prokuratura zatykače.

Sedmý člen komanda, jistý Vsevolod K., údajně loni v prosinci zahynul v bojích s Ruskem na východě Ukrajiny. Ještě loni se přitom podle médií účastnil výcviku ukrajinských vojáků v Bavorsku.

Skupina se podle médií skládala z kapitána lodi, koordinátora, kterým byl už zadržený Serhij Kuzencov, odborníka na výbušniny a čtyř potápěčů.

Ukrajinské pasy na jiná jména

Dosavadní vyšetřování rovněž podle médií naznačuje, že skupina mohla jednat přinejmenším s vědomím ukrajinských úřadů. Do Německa přes Polsko totiž cestovali s originálními ukrajinskými pasy, které byly ovšem vystavené na jiná jména.

Jeden z podezřelých navíc loni v létě uprchl z Polska na Ukrajinu v autě ukrajinského vojenského přidělence. Vyhnul se tak bezprostředně hrozícímu zatčení. Ukrajina však odmítá, že by se na explozích jakkoli podílela.

Plyn z Ruska do Německa

Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa, do provozu byl uveden v roce 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu.

Obě potrubí byla poškozena výbuchem 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou. Výbuchy označila Moskva za teroristický útok a naznačovala, že za ním stojí západní země.

Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly kromě Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země ale už vyšetřování ukončily.

Švédská prokuratura loni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní nato oznámilo, že považuje poškození plynovodů za úmyslné, neexistují ale dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku. Německo je tak poslední zemí, která se případem zabývá.

