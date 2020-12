Němci spouští ‚mamutí projekt‘. Od poloviny prosince otevřou očkovací centra, vakcína na covid ale chybí

Mamutí projekt, i tak se v Německu přezdívá masové akci, během které má dojít k proočkování populace. V očkovací centra se po celé zemi mění výstaviště, sportovní haly nebo teprve v listopadu uzavřené letiště Tegel v Berlíně. Přípravy prostor jsou v plném proudu, první zájemci by totiž měli mít možnost podstoupit vakcinaci už v druhé polovině prosince, pokud v tu dobu bude schválená vakcína. Nákladná akce vyjde Německo až šest miliard eur. Berlín 7:17 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn navštívil očkovací centrum v Norimberku. | Foto: Daniel Karmann | Zdroj: Reuters

Jenom Berlín se chystá na tisíce očkování denně. Kromě letiště Tegel je očkovacích center v hlavním městě ještě pět – na bývalém letišti Tempelhof, na velodromu, v koncertní hale, na zimním stadionu nebo na výstavišti. Koordinátoři očkování plánují, že během prvních tří měsíců by měla centra odbavit až 900 tisíc zájemců. Přednost budou mít lidé starší 75 let a zdravotníci. Po první fázi budou vakcíny dostupné i v ordinacích lékařů.

„Čekáme, že v průměru každé centrum naočkuje 3 400 lidí denně a zapojí se zhruba tisíc pracovníků, včetně zdravotníků,“ odhaduje vytížení center Moritz Quiske, mluvčí oddělení berlínské radnice pro zdravotnictví.

Očkování by mělo být zprvu dostupné vybraným skupinám. Stálý výbor pro očkování (STIKO) při Institutu Roberta Kocha připravuje doporučení pro očkování, zatím ale ještě není dokončené.

„Podle návrhu by očkování mělo být nejprve nabídnuto těm, kteří mají vysoké riziko závažných nebo smrtelných následků, tedy lidem starším 80 let a lidem žijícím v pečovatelských domovech. Dále lidem, kterým hrozí velké riziko nakažení, lidem ve zdravotnických zařízeních v těsném kontaktu se zranitelnými skupinami a ošetřujícímu personálu v ambulantní péči o seniory,“ popsala pro iROZHLAS.cz Marieke Degenová z tiskového odboru Institutu Roberta Kocha.

V Bavorsku jezdí speciální očkovací autobus. | Foto: Daniel Karmann | Zdroj: Reuters

Doporučení institutu se drží bavorský Norimberk, který dává přednost právě zmíněným skupinám. Očkovací centrum vzniklo na nedalekém výstavišti. „Je zde dostatek prostoru a potřebná infrastruktura, jako je elektřina, voda, sanitární zařízení nebo datové kabely,“ píše se na webových stránkách města.

Kromě centra na výstavišti jsou v provozu i tři speciální pojízdné stanice, takzvané Impfbusse neboli „očkovací autobusy“ a mobilní očkovací týmy. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn po návštěvě norimberského výstaviště na Twitteru napsal, že „podobná centra jsou symboly důvěry, protože očkování je východiskem z krize. “

Zajištění míst měly na starost spolkové země, každý okres by měl mít minimálně jedno. Podle deníku Die Zeit například druhá největší spolková země Dolní Sasko s téměř osmimilionovou populací plánuje v průměru jedno středisko na každých 150 tisíc obyvatel.

Podmínek, které musí dodržet, sice není mnoho, míst, která je splňují, je ale méně. Nutný je dostatečně velký prostor, aby lidé mohli dodržovat rozestupy, oddělený vstup a východ a dobrá dostupnost autem a hromadnou dopravou.

Kromě toho je nutné zajistit vhodné podmínky na skladování, vakcínu Pfizer/BioNTech je totiž nutné uchovávat při teplotách minus 70 stupňů Celsia. Sehnání takových mrazáků přitom může být celkem oříšek. Na základě informací The Washington Post je Německo objednalo s dvouměsíčním předstihem.

Masová akce je náročná i na personál. Kromě lékařů se zapojí i dobrovolníci a další zaměstnanci nemocnic, kteří pomáhají třeba s administrativou. S organizací pomáhají ale i hasiči a armáda.

Očkování je dobrovolné

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že 60 až 70 procent populace by muselo získat imunitu, a to buď díky očkování nebo proděláním nemoci, aby vláda mohla zrušit některá opatření. A to například omezení soukromých shromáždění, píše Reuters.

Očkovací centra musí být dostatečně velká, aby lidé zvládli dodržovat rozestupy. | Foto: Daniel Karmann | Zdroj: Reuters

Kdy a jestli vůbec vakcína zajistí v Německu kolektivní imunitu, ale zatím nelze odhadnout. „Závisí to na mnoho nepředvídatelných faktorech, jako je třeba počet dostupných vakcín nebo kolik lidí se nechá očkovat,“ upozornila Degenová a poukázala na to, že v Německu je očkování na covid-19 dobrovolné.

Je také nutné dodat, že vakcína ještě není v Německu dostupná, jak ale píše Die Zeit, očkovací centra mají být provozuschopná od 15. prosince, nehledě na to, zda-li očkovací látka bude k dispozici.

S největší pravděpodobností Německo využije vakcínu Pfizer/BioNTech, jakmile ji Evropská unie schválí. Ministr Spahn prohlásil, že je lepší mít připravená centra a nemít vakcínu, než sice vakcínu mít, ale nemít ji jak distribuovat.

Podle Thomase Mertense, šéfa Stálého výboru pro očkování (STIKO) při Institutu Roberta Kocha, bude trvat proočkování dlouho. „Pokud jste schopni naočkovat 150 tisíc až 200 tisíc lidí denně, pět nebo šest dní v týdnu a za předpokladu, že vakcíny jsou k dispozici a lidé jsou ochotni se naočkovat, pak si můžete spočítat, jak dlouho to bude trvat.“

Za 100 dní tak podle Mertense lze naočkovat nanejvýš 20 milionů lidí, tedy zhruba čtvrtinu obyvatel Německa.