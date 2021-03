Spasitel, či šarlatán? Německý lékař vyvinul vakcínu proti covidu, kvůli testům na lidech je trestně stíhán

Látku, kterou vyvinul během loňského jara, sám Winfried Stöcker neskromně označuje za „nejlepší očkování proti covidu-19“. Jeho postup ale v Německu vyvolává rozporuplné reakce. Vědec a podnikatel z města Lübeck svou vakcínu otestoval na sobě i příbuzných, až poté požádal regulační úřad o schválení, kterého se ale nedočkal. Kvůli nepovoleným klinickým testům na něj úřad podal žalobu, kontroverzní vynálezce tak čelí trestnímu stíhání. Berlín 6:15 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Winfried Stöcker vyvinul vakcínu proti covidu, kvůli testům na lidech je trestně stíhán | Zdroj: Profimedia

„Síla, s jakou se na nás valí koronavirus, vyžaduje nekonvenční přístup. Myslím, že by účinný vakcinační program měl být zahájen co možná nejdříve,“ napsal loni v květnu na svém blogu Winfried Stöcker, lékař a zakladatel soukromé společnosti pro laboratorní diagnostiku Euroimmun.

V té době už měl očkování vlastním preparátem proti koronaviru za sebou. Jak sám tvrdil, po podání „se cítil dobře a zůstal zdravý“, na konci svého květnového příspěvku tak vítězoslavně píše: „Nyní jsem proti SARS-CoV-2 imunní.“

Podobně jako úsměv Mony Lisy. Jak funguje vakcína od firmy Johnson & Johnson? Číst článek

Vakcíně důvěřoval natolik, že s ní postupně naočkoval také rodinu, zaměstnance a desítky dalších dobrovolníků. Celkově jde o zhruba stovku lidí, uvádí zpravodajský web německé televize Deutsche Welle, podle něhož je příběhu vědce ze Šlesvicka-Holštýnska věnována značná pozornost německých médií.

Rozsáhlou reportáž o Stöckerově vakcíně, která využívá laboratorně připravené antigeny (neaktivní část) koronaviru, přinesl také německý magazín Der Spiegel. Ten 74letého lékaře vykresluje jako autora jednoduché očkovací látky, který se ale namísto pochvaly dočkal trestního oznámení.

Jak tvrdí sám Stöcker, jeho preparát nevykazuje žádné vedlejší účinky a je účinný z 97 procent. Vakcínu lze navíc vyrábět ve velkém množství a skladovat pouze v chladničce, podle lékaře z města Lübeck je tedy vhodná k hromadnému očkování populace.

S těmito závěry následně oslovil Institut Paula Ehrlicha (IPE) – německého regulátora pro očkovací látky – a požádal jej o povolení zahájit imunizaci s velkým počtem dobrovolníků. V té době už ale vakcínu podal pěti členům rodiny, proto na něj úřad podal žalobu kvůli podezření z provádění klinických testů s „experimentálním lékem“ bez předchozího povolení.

„Místo toho, aby přijali můj návrh, mě Institut Paula Ehrlicha bez soucitu zažaloval,“ píše Stöcker v článku s titulkem „Nejlepší očkování proti covidu-19“, který zveřejnil 5. února na svém blogu. Specialista v oblasti laboratorní medicíny argumentuje tím, že rozsah pandemie „ospravedlňuje nekonvenční prostředky“ a je třeba jednat rychle.

S těmito argumenty nachází u části německé veřejnosti zastání, jiní ho za zbrklé podání neschválené vakcíny ostře kritizují.

„Je Stöcker neuznaným geniálním vynálezcem, jehož práci brzdí nepružná byrokracie, nebo je to nezodpovědný doktor Frankenstein? Ať už je to jakkoliv, lékařovo jednání vyvolalo pobouření zdravotních odborníků,“ píše server Deutsche Welle.

‚Nepřípustné experimenty‘

Kritikům Stöckerova postupu vadí především to, že se nedržel standardních postupů při ověřování účinnosti a bezpečnosti očkovací látky. Vakcína tak podle nich zamířila z laboratoře rovnou k dobrovolníkům, aniž by prošla preklinickými testy včetně testování na zvířatech a bez průběžného schvalování odpovědných úřadů.

Vakcínová diplomacie, vzor Izrael: Babišova cesta se stává součástí Netanjahuovy předvolební kampaně Číst článek

Jak poukazuje Johannes Friedemann Weber, vedoucí virologického ústavu na univerzitě v Giessenu, u nově vyvinutých vakcín se zkoumá především jejich bezpečnost, a testování se soustředí hlavně na odhalení jejich vedlejších účinků. Podávání vakcín dobrovolníkům je tak možné až po provedení těchto zkoušek, které ale Stöcker zcela vynechal. Podle Webera tak vakcína sice může být účinná, jeho pracovní postupy ale odznačuje za „nepřípustné experimenty na lidech“.

Účinnost vakcíny podle Stöckera potvrdili také dva respektovaní virologové, kterým vakcínu předložil ještě před oslovením úřadu IPE. Jedním z adresátů měl být i Christian Drosten, který působí jako poradce vlády při zvládání současné epidemie. V e-mailu z května loňského roku Stöckerovi údajně odpověděl, že jeho experimentu „rozumí“, zároveň ho ale upozornil, že výroba vakcínového antigenu musí splňovat velmi vysoké standardy kvality.

Jeho vakcína je založena na „rekombinantně připraveném antigenu“, který lze podle Stöckera „snadno a levně“ vyrobit ve zkumavce. Například rakouská odbornice Petra Falbová ale varuje před možnou kontaminací tohoto typu vakcíny, která může být pro očkované lidi riziková, Stöcker na tuto otázku podle ní ale nijak neodpovídá.

Kromě toho mu experti vyčítají i jeho prohlášení o 97procentní účinnosti, přestože o jeho vakcíně nevyšla v žádném z renomovaných časopisů ani jedna odpovídající studie a účinnost nebyla nijak ověřena například za pomoci placeba.

Kontroverzní výroky

Vakcína od lékaře a podnikatele z německého Lübecku vyvolává rozporuplné reakce, veřejnost ale neslyší jméno Winfrieda Stöckera poprvé.

‚Řada z nich už se dávky nedočká.‘ Jednání selhalo, chroničtí pacienti se do centrálního registru nevrátí Číst článek

V posledních letech se stal známým mimo jiné i svými polarizujícími výroky o uprchlících a migrantech, kritikou německé kancléřky Angely Merkelové nebo svými výpady vůči hnutí proti sexuálnímu obtěžování žen známého pod hashtagem #MeToo. Kvůli těmto projevům také rada města Lübeck v roce 2018 rozhodla, že od kontroverzního podnikatele už nepřijme žádné další finanční dary.

Do loňského února byl Stöcker zároveň členem středo-pravé Svobodné demokratické strany (FDP), po tehdejších sporech ohledně zvolení Thomase Kemmericha z FDP do funkce premiéra spolkové země Durynsko ale stranu opustil.

Kemmerich se do čela durynské vlády dostal mimo jiné i díky hlasům krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), což vyvolalo kritiku médií i části veřejnosti, z funkce proto zemský premiér krátce na to raději odstoupil. Stöcker se tehdy AfD zastal s tím, že FDP nemá demokraticky zvolené poslance krajně pravicové strany co kritizovat. „Dnes má AfD v mnoha otázkách ty nejlepší argumenty“, napsal tehdy na svém blogu.