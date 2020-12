Vytoužené světlo na konci tunelu vidíme stále jasněji, řekl německý prezident. Naději vidí v očkování

Toužebně očekávané světlo na konci tunelu je stále jasnější, ale i v posledních metrech boje s pandemií nemoci covid-19 je nutné zachovat trpělivost a rozum. Ve vánočním projevu k národu to v pátek řekl německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Uvedl také, že s myšlenkami je u těch, kteří s koronavirem bojují na jednotkách intenzivní péče a také u těch, kteří svůj zápas prohráli. Berlín 20:18 25. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý prezident Frank-Walter Steinmeier | Foto: Ints Kalnins | Zdroj: Reuters

„Milé spoluobčanky, milí spoluobčané, jaký rok jsme to prožili!“ řekl Steinmeier na úvod projevu. „Nepatrný virus se chopil kontroly nad našimi životy a myšlením, zkřížil nám plány a zničil sny. Museli jsme se tolika věcí zříct,“ uvedl.

Královnino poselství: Patříte-li k těm, co si k Vánocům přáli obejmout někoho blízkého, nejste sami Číst článek

Pandemie podle prezidenta ukázala, jak křehké a zranitelné je to, co považujeme za normální život. „Ale dozvěděli jsme se i něco jiného, to jak jsme silní, když se staráme o sebe navzájem, když jsme tady jeden pro druhého,“ řekl.

Prezident rovněž prohlásil, že Němci se museli mnohého zřeknout a že nejen pro mladé lidi bylo vynucené zklidnění života až příliš veliké. „Mějte ale na paměti i v těchto dnech, že virus nás od sebe neodděluje. Je to naopak, přivádí nás k sobě,“ řekl.

Rovněž se podle Steinmeiera ukázalo, jak silná je v Německu demokracie. „Ti, kteří o nebezpečí viru lžou, jsou obzvlášť hlasití. Ale těch rozumných je naprostá většina. A oni se starají o to, abychom mohli ochránit lidské životy a zvládnout krizi,“ řekl prezident. „To je ta dobrá zpráva letošního roku,“ poznamenal.

Bez očkování se roušek nezbavíme, varuje Merklová. Cíl je až 70procentní proočkovanost Německa Číst článek

Očkování, které v Německu podobně jako v řadě zemí Evropské unie začne v neděli, je podle Steinmeiera nadějí. „Ještě je ale před námi dlouhá a obtížná cesta. Ale vytoužené světlo na konci tunelu vidíme stále jasněji. Ke konci krize se blížíme krok za krokem,“ řekl.

Podle Steinmeiera může k rychlejšímu konci pandemie přispět každý. „Zůstaňme do posledních metrů rozumní a trpěliví,“ vyzval obyvatele prezident. „Můžeme se ale těšit, že příští Vánoce oslavíme tak, jak je máme rádi - ve velkém rodinném kruhu, s přáteli, s objímáním a zpěvem,“ dodal německý prezident.