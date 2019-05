VIDEO: ‚Chcete vidět mrtvoly? Hanba vám.‘ Český řidič si fotil smrtelnou nehodu, dostal pokutu

„Chcete vidět mrtvé lidi? Měli byste se stydět.“ Německý policista se ostře obořil na českého řidiče kamionu, který si fotil smrtelnou nehodu. V Německu je to zakázané – řidič tak dostal i pokutu 130 euro ⤵ pic.twitter.com/ITz8VNYR8L — ČT24 (@CT24zive) May 23, 2019 Český řidič si v úterý za volantem svého kamionu fotil v Německu smrtelnou nehodu. Všiml si ho ale jeden z policistů, který se rozhodl mu udělit lekci. Nejprve se ho zeptal, jestli chce opravdu vidět mrtvoly. A následně ho důrazně pokáral. Navrch přidal i pokutu. V Německu je totiž takové chování řidičů zakázané. Mnichov 15:15 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Odkud jste? Z Maďarska, Polska? Z Česka! Tak pojďte, něco vám ukážu,“ vyzývá německý dopravní policista Stefan Pfeiffer českého řidiče kamionu, který si v koloně na dálnici A6 u Norimberka mobilním telefonem fotil v úterý smrtelnou nehodu. Celou situaci zachycuje video zveřejněné na serveru bavorského veřejnoprávního rozhlasu a televize Bayerische Rundfunk.

Zákon v Česku Používání mobilního telefonu za volantem upravuje v Česku zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Daný § 7 odstavec jedna písmeno c uvádí, že řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

„Chcete vidět mrtvoly? Vyfotit si je? Pojďte!“ rozčiluje se dál policista s bradkou a v dioptrických brýlích. A odvádí řidiče k přímo místu tragické nehody.

„Tady leží. Chcete ho vidět? Ne? Nechcete se na něj podívat? Proč ho teda fotíte?“ ptá se policista. A zostra dodává: „Pokud chcete, můžete ho jít pozdravit.“

V Německu je takovéto focení nehod zakázané. Český řidič proto odešel s pokutou 128,50 eur, což je v přepočtu přes 3300 korun. „Hanba vám! To, co děláte, není správné,“ dodává.

Český řidič ale podle videa nebyl jediný, komu německý policista ten den udělil stejnou lekci. „Pochází z Maďarska. Můžete se na něj podívat. Je to váš krajan,“ říká důrazně dalšímu muži, jenž si fotil nehodu, při které zahynul řidič kamionu. A za své chování se následně omlouvá.

„Je to pro nás možnost, jak konfrontoval lidi s jejich chováním,“ vysvětluje následně policista Pfeiffer do kamery. Chtít po nich zaplatit pokutu a poslat je dál by podle něj nemělo patřičný výchovný efekt.

„Musí si uvědomit, co skutečně dělají. Došli jsme k závěru, že tato přímá konfrontace se situací lidi šokuje a ujasní jim, že to není žádná hra, ale hořká realita,“ upozorňuje.

Postup dopravních policistů pochválil podle severu média Bayerische Rundfunk kromě odborů také bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Podle něj je odvážný a oprávněný.

„Domnívám se, že i my musíme do tohoto tématu vnést emoce,“ uvedl Herrmann. A dodal, že ohledně takového chování je nezbytný důsledný přístup.