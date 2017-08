Německo viní Vietnam z únosu komunistického funkcionáře. Vyhostilo kvůli tomu jejich diplomata

Mezi Německem a Vietnamem se rozhořel ostrý diplomatický spor. Berlín totiž obviňuje Hanoj ze zosnování únosu přímo v centru Berlína. Obchodníka a bývalého funkcionáře vietnamské komunistické strany podle německé vlády odvlekli agenti vietnamské tajné služby. Berlín to označil za porušení mezinárodního práva a vyhostil jednoho z vietnamských diplomatů. Hanoj obvinění popírá. Vietnam/Hanoj 17:15 3. 8. 2017 (Aktualizováno: 19:11 3. 8. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Únos, pouta (ilustrační foto) | Foto: Keith Allison/Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic | Zdroj: Pixabay

Jedenapadesátiletý Trinh Xuan Thanh stál dříve v čele dceřiné firmy státní ropné společnosti PetroVietnam a zastával vysoké funkce v komunistické straně.

Po protikorupčních čistkách v zemi ale z vlasti utekl a v Německu požádal o azyl. Kvůli podezření, že firmě způsobil ztrátu ve výši téměř 3,5 miliardy korun, na něj Hanoj vydala mezinárodní zatykač a požadovala jeho vydání.

Únos v centru Berlína?

Německo nestihlo rozhodnout, jestli muže do Vietnamu vydá. Podle svědků ho koncem července v centru Berlína přepadl ozbrojený muž, který ho za bílého dne naložil do auta údajně s českou registrační značkou.

Jeho německému právníkovi Victoru Pfaffovi přišlo podezřelé, že jeho klient nepřišel 24. července na slyšení ohledně žádosti o azyl. „Bylo naprosto nezvyklé, že se nedostavil. Okamžitě jsem proto věděl, že se něco stalo,“ řekl Pfaff agentuře Reuters.

Později se Trinh Xuan Thanh objevil v Hanoji. Podle Německa ho unesly vietnamské tajné služby. Mluvčí německého ministerstva zahraničí Martin Schäfer uvedl, že šlo o bezprecedentní porušení německého a mezinárodního práva. Případ podle něj může silně negativně ovlivnit německo-vietnamské vztahy.

Berlín už označil za nežádoucí osobu vietnamského zpravodajského atašé, který měl údajně únos organizovat. Německo ho vyzvalo, aby do 48 opustil zemi.

Přihlásil se sám, tvrdí Vietnam

Vietnam obvinění odmítá s tím, že se muž vrátil do vlasti dobrovolně. „Ministerstvo vnitra informovalo o tom, že stíhaný muž se sám přišel přihlásit. Policie bude v jeho případě postupovat dál v souladu s vietnamským právem,“ uvedla mluvčí Vietnamského ministerstva zahraničí s tím, že její země si přeje zachovat a rozvíjet vztahy s Německem.

Trinh Xuan Thanh ve čtvrtek potvrdil verzi vietnamské vlády. „Nemyslel jsem jako dospělý člověk. Utekl jsem a skryl se. Došlo mi ale, že se musím vrátit do Vietnamu a předstoupit před vyšetřovatele, abych mohl přijmout milost od strany a vlády,“ řekl na videu, které odvysílala vietnamská státní televize.

Jeho právník ale tuhle verzi odmítá. „Nikdy by to neudělal. Bál se vrátit zpět a obával se i toho, jaké by to mohlo mít následky,“ uvedl Pfaff.