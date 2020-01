Merklová odmítla změny ve vládě, ke kterým ji vyzývá předseda CSU. S ministry je spokojená, uvedla

Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) nepočítá s tím, že by do konce současného volebního období v roce 2021 měnila členy své vlády. Řekla to ve čtvrtek v Berlíně na tiskové konferenci po jednání s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem. Reagovala tak na výzvy šéfa sesterské CSU Markuse Södera, který po změnách v kabinetu opakovaně volá. Berlín 22:40 16. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá kancléřka Angela Merkelová během tiskové konference | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

Pětašedesátiletá kancléřka, která je známá důrazem, jaký klade na stabilitu, uvedla, že se jí se všemi členy vlády dobře spolupracuje a s jejich výměnami nepočítá.

Na změny v koaliční vládě konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) přitom už několikrát apeloval Söder. „Je to jako ve fotbale: ve druhém poločase se (týmy) posilují novými a čerstvými silami. Měli bychom proto do poloviny roku vládní tým omladit a obměnit,“ řekl začátkem ledna bavorský premiér, který v tomto týdnu připustil i možnost, že by vládu opustil některý z ministrů jeho strany.

Jako o možných kandidátech na výměnu se v německých médiích nejčastěji mluví o ministru hospodářství Peteru Altmaierovi (CDU), ministryni školství Anje Karliczekové a ministru dopravy Andreasi Scheuerovi (CSU).

Kabinet Merkelové, který se ujal vlády v březnu 2018, zatím dostál dvou personálních změn. Na postu ministryně obrany loni šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová vystřídala Ursulu von der Leyenovou (CDU), která se stala předsedkyní Evropské komise. V čele resortu spravedlnosti po zvolení Katariny Barleyové do Evropského parlamentu pak stanula Christine Lambrechtová (obě SPD).