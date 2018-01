V Německu ani po 20 hodinách nekončí 'sondovací rozhovory o vládě'. Nedaří se vyřešit daně či migraci

Ani po více než dvaceti hodinách jednání zatím neskončily sondovací rozhovory o nové německé vládě, které v Berlíně vedou politici konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Podle pátečních informací německých médií se stále nepodařilo vyřešit několik sporných bodů včetně témat migrace či daní. Původně přitom měla jednání skončit již ve čtvrtek večer. Berlín 7:26 12. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU/CSU) a šéf sociálních demokratů Martin Schulz (SPD) | Zdroj: Reuters

Podle agentury DPA se rozhovory zasekly na tématech migrace, zdravotnictví, financí a daní.

V Německu odstartovaly předběžné rozhovory o nové vládě. 'Musíme se dohodnout,' prohlásil Seehofer Číst článek

Během noci na pátek se neustále měnily formáty jednání - od rokování všech členů vyjednávacích týmů po rozhovory předsedů tří zúčastněných stran, Angely Merkelové, Horsta Seehofera a Martina Schulze.

„Bude to ještě chvilku trvat,“ řekl novinářům krátce před pátou hodinou ranní zástupce CSU Stephan Mayer.

„Dobré ráno z Berlína. Nyní už dvacet hodin sondovací rozhovory. Trvá to. Spánek se obecně přeceňuje,“ napsal krátce po páteční šesté hodině ranní na twitteru člen vyjednávacího týmu SPD Ralf Stegner. Zhruba půl hodiny poté dostali podle deníku Bild novináři avízo, že rozhovory budou trvat ještě „nejméně dvě hodiny“.

Guten Morgen aus Berlin.

Seit nunmehr 20 Stunden Sondierungsgespräche mit der Union im Willy-Brandt-Haus.

Vergnügungssteuerpflichtig ist das eher nicht.

Es dauert......

Schlafen wird ja gemeinhin überschätzt

Schönen Freitag ;-) — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 12 January 2018

Německo novou vládu hledá už více než tři a půl měsíce. První pokus o vytvoření koalice CDU/CSU, svobodných demokratů (FDP) a Zelených nevyšel.

Pokud by nakonec sondovací rozhovory CDU/CSU a SPD ztroskotaly, mohla by spolkovou republiku za určitých okolností vést menšinová vláda CDU/CSU a vyloučeny nejsou ani předčasné volby. SPD by do nich podle mnohých pozorovatelů ale jen stěží znovu vedl současný předseda Schulz a velmi nejistá by byla také pozice dlouholeté kancléřky a šéfky CDU Merkelové.