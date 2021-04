Lídry na kandidátky německé konzervativní unie chtějí být Söder i Laschet. Merkelová post neobhajuje

Bavorský premiér a zároveň šéf Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder chce vést vládní konzervativní unii CDU/CSU do voleb jako kandidát na kancléře. Prohlásil to po nedělním zasedání frakce CDU/CSU. O post volebního lídra se uchází i premiér Severního Porýní-Vestfálska a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Armin Laschet, který o svém zájmu mluvil už v minulosti. Oba v neděli zdůraznili, že dohody chtějí dosáhnout co nejdříve.

