Německo kvůli bezpečnosti stáhne z Iráku část svých vojáků. Podle ministerstva jde o ‚dočasné zúžení‘

Irák opustí zhruba čtvrtina německých vojáků. Berlín je z bezpečnostních důvodů přesune je do Jordánska a Kuvajtu. Ministerstva obrany a zahraničí o tom podle veřejnoprávní televize ARD v pondělí pozdě večer informovala poslance. Důvodem je současná situace po zabití vlivného íránského generála Kásema Solejmáního Američany. Spolková republika má nyní v Iráku kolem 120 vojáků. Berlín/Bagdád 9:08 7. 1. 2020 (Aktualizováno: 9:45 7. 1. 2020)

V dopise zákonodárcům se píše o „dočasném zúžení“ německé vojenské přítomnosti v Iráku. Týkat se má především dvou míst - Bagdádu a základny Tádží severně od hlavního města. Celkem na nich Německo má kolem 30 vojáků.

„Zde nasazení vojáci budou v brzké době přesunuti do Jordánska a Kuvajtu,“ napsala dvojice ministerstev poslancům.

O zhruba 90 vojácích, které má Německo v převážně kurdské severní části Iráku, se v dopise nepíše. V tomto regionu je zatím situace poměrně klidná.

Německo v pondělí dalo najevo, že své vojáky v Iráku nenechá proti vůli tamní vlády. Bude akceptovat jakékoliv její rozhodnutí v této otázce. Pro to, aby zemi opustily zahraniční jednotky, se už vyslovil irácký parlament, a to právě v reakci na zabití Solejmáního, kterého americké rakety usmrtily v pátek u letiště v Bagdádu.

Konečné rozhodnutí je ale na irácké vládě. Pokud by rozhodla stejně, obává se německý ministr zahraničí Heiko Maas toho, že by se nestabilita v zemi ještě zvýšila a hrozil by návrat takzvaného Islámského státu.

