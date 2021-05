Analytička Lizcová: Němečtí Zelení mlží o některých svých cílech a získávají tím nové voliče

Parlamentní volby v Německu by podle průzkumů vyhráli Zelení se ziskem 28 procent, naopak preference bloku CDU/CSU klesají. Občanům podle odbornice na Německo Zuzany Lizcové vadí především chaos v protipandemických opatřeních, která se liší napříč spolkovými zeměmi. A křesťanští demokraté navíc po odchodu Angely Merkelové působí rozhádaným dojmem. Interview Plus Berlín 0:10 8. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Annalena Baerbocková,kandidátka německých Zelených na kancléřku | Zdroj: Profimedia

Dlouho například diskutovali o tom, zda bude kandidátem na kancléře předseda CDU Armin Laschet, anebo šéf bavorské CSU Markus Söder.

„Jednání o programu se velmi zpomalila a strana navenek působí dojmem, že jí jde více o posty než o programové body. To je fatální signál,“ míní Lizcová, která byla hostem pořadu Interview Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Naproti tomu Zelení se jednoznačně vyslovili pro Annalenu Baerbockovou poté, co jí ve volebním boji ustoupil Robert Habeck, a programově se strana výrazně posunula do politického středu: „Snaží se nepůsobit extremisticky v žádném slova smyslu. V minulosti se ukázalo, že pokud akcentovali levicovou politiku, tak to velkou část voličů odradilo.“

V současnosti se Zeleným daří přitahovat nespokojené voliče, kteří touží po změně. „Zeleným se daří mlžit. Snaží se ne úplně jasně definovat své programové body – nebo alespoň ty nejkontroverznější, aby mohli být tou široce rozkročenou stranou a oslovili široké voličské vrstvy,“ přibližuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Zeleným nahrává i to, že bez nich podle aktuálních průzkumů prakticky nepůjde sestavit koalici. Pokračování velké koalice CDU/CSU a SPD považuje Lizcová za nepravděpodobné, stejně jako vznik koalice levicových stran.

„Zelení jsou v pohodlné pozici, protože mohou uzavírat koalice napříč politickým spektrem. A jsou jedinou středovou stranou, která v posledních šestnácti letech nevládla, což jim umožňuje oslovovat voliče, kteří si přejí nový začátek a změnu politických poměrů,“ vysvětluje.

Klimatická otočka

Německý ústavní soud rozhodl, že dosavadní klimatický zákon může ohrozit základní lidská práva příštích generací, a politici ho proto musí upravit. Jde o výsostné téma Zelených, Lizcová ale zároveň upozorňuje na to, že je i dost kontroverzní.

„Snaží se to komunikovat tak, že ochrana klimatu nás zásadním způsobem neomezí. Tedy že když trochu přestaneme jíst maso a budeme pít latté se sójovým mlékem, tak tím pomůžeme přírodě a nebudeme muset náš životní styl od základu změnit. Ale teď se ukazuje, že změny, které mohou být přijaty, mohou zasáhnout do každodenního života všech Němců,“ podotýká.

Diskutuje se například o plošném snížení maximální povolené rychlosti v centrech měst na 30 kilometrů v hodině nebo na dálnicích. A pokud má Německo dokončit klimatickou otočku a příklon k obnovitelným zdrojům, musely by se jejich kapacity v následujících letech zdvojnásobit.

Studie institutu Ifo: Nástup elektromobilů může v Německu znamenat propouštění zaměstnanců Číst článek

„Většina lidí je pro ekologickou energii do té doby, než jim postaví kousek od bydliště větrník, který výrazně sníží hodnotu jejich nemovitostí a znepříjemní životní prostředí v tom konkrétním místě. Tyto věci Německo čekají a uvidí se, s jakým úspěchem je bude příští vláda prosazovat,“ poznamenává Lizcová.

Zároveň prý ale na potřebě energetické tranzice panuje v Německu konsenzus, takž ani vstup Zelených do vlády to radikálně nezmění.

„U nás se příklon k obnovitelným zdrojům vždy vnímá jako problém, ale v Německu se to bere i jako šance vyvíjet nové technologie v dynamicky rostoucím odvětví, získat nová pracovní místa a držet prst na tepu doby,“ uzavírá.

Jaký bude další osud plynovodu Nord Stream 2? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.