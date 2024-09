Východní Němci se bojí války. Z historické zkušenosti věří, že se s Ruskem lze domluvit, říká expertka

Německým sociálním demokratům hrozí, že poprvé od roku 1990 přijdou o vládu nad spolkovou zemí Braniborsko. V průzkumech před nedělními volbami totiž zaostávají za AfD, která už počátkem září uspěla v Durynsku a Sasku. „Sociální demokraté jsou velmi nervózní, a to nejen v Braniborsku. Právě v těchto volbách ale mají nejvíce co ztratit,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus Zuzana Lizcová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Interview Plus Praha 23:39 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Lizcová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Dominantním tématem voleb v relativně rozlehlé, ale málo lidnaté spolkové zemi je migrace. A to i přesto, že podíl cizinců je zde jeden z nejnižších v celém Německu, jen asi 5 procent celkové populace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zuzana Lizcová, odbornice na Německo z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, o nadcházejících volbách v Braniborsku

„Místní jsou zvyklí na homogenní společnost a nejsou zvyklí na přítomnost lidí z jiných kultur. Zároveň se bojí větších změn, s nimiž nemají právě dobré zkušenosti,“ vysvětluje s tím, že východní Němci si prošli bolestivou postkomunistickou transformací a ekonomicky jsou na tom stále hůře než na západě.

Lizcová v této souvislosti připomíná výrok jedné političky z dob migrační krize, které zněl: „Integrujte nejprve nás.“

„Tehdy se jí dostalo velkého posměchu, že by už snad východní Němci po všech těch letech a investovaných penězích mohli být integrovaní. Ale na výsledcích voleb se ukazuje, že staré spolkové země jsou jiné než ty nové,“ hodnotí expertka.

Zemská vláda před volbami zakázala Islámské centrum Fürstenwalde al-Salam, podle expertky ale tento krok může pomoci spíše krajně pravicové Alternativě pro Německo (AfD), která obecně těží z toho, když se rozvíří téma migrace.

V Sasku a Durynsku skončily zemské volby. Podle prognóz zvítězila AfD, vládní strany propadly Číst článek

Zároveň je ale třeba zamezit porušování zákonů, přičemž spolková vláda měla problém radikálního islámu řešit mnohem energičtěji už dávno, míní germanistka.

Strach z migrace i z Ruska

AfD podle Lizcové v Braniborsku sází na vyvolávání strachu a obavy ze ztráty bezpečnosti, přičemž situaci vykreslují jako daleko dramatičtější, než ve skutečnosti je.

Naopak ekonomická témata hrají v kampani překvapivě malou roli. V Braniborsku po roce 1990 zanikly dvě třetiny pracovních míst v průmyslu, v posledních letech ale patří mezi ekonomicky nejúspěšnější spolkové země a americká Tesla zde vybudovala velkou gigafactory.

25:22 Německá debata o migraci přitvrzuje. Zastavit žadatele o azyl ale není možné, hodnotí expert Eberle Číst článek

„Hospodářské svazy a firmy upozorňují, že působení AfD může být významným problémem pro inovativní byznysy. V Braniborsku i v celém Německu také panuje velký nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, a pokud se bude země stavět nepřátelsky k nově příchozím, tak nikoho nenaláká. Taktika AfD tedy může hospodářský vývoj výrazně poškodit,“ soudí.

Důležitým tématem je i válka na Ukrajině. Lizcová poznamenává, že AfD má například v Durynsku velkou podporu mezi mladými voliči. Řada východních Němců se obává, že by země mohla být do války zatažena a museli by narukovat. I proto jsou pro co nejrychlejší uzavření příměří za téměř jakýchkoli podmínek.

Roli podle ní může hrát historická zkušenost se Sovětským svazem, který po pádu železné opony stáhl z Německa své jednotky. „Je to považováno za pozitivní zkušenost a důkaz toho, že se s touto mocností dá domluvit. I to může hrát roli v obecném povědomí a vnímání Ruska,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.