CDU tak neoblíbeného kandidáta na kancléře ještě neměla, myslí si odborník na mezinárodní vztahy

Také Němci si na podzim zvolí novou vládu a nástupce stávající spolkové kancléřky Angely Merkelové, která byla ve funkci celých 16 let. Merkelová přestala Křesťanskodemokratické unii (CDU) šéfovat už v roce 2018, ale od té doby se strana stále hledá, komentuje pro Český rozhlas Plus Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů. I to je jedním z důvodů, proč preference křesťanských demokratů v průzkumech tak kolísají.

