Kterýkoliv politik si tu mohl pomoct s kampaní, nestalo se.‘ Německo po záplavách a před volbami

Wilhelm Hartmann míří k obrovskému stanu, ve kterém se obvykle pořádají slavnosti a koncerty. Na břehu řeky Ahr má ale úplně jiné využití – něco na způsob hobbymarketu, kde nemusíte platit. „Máte toho málo – klidně si to kolečko naplňte celé. Vždyť je to všechno zadarmo,“ komentuje.

Správce stanu překvapuje, že si jeden manželský pár přijel jen pro několik kachlí. Kolem je přitom všechno od vrtaček, přes pojistky až po prkna a světla. Věci od dárců z celé země.

„Když se mi porouchá auto a stojím na krajnici, taky mi udělá radost, když někdo zastaví a zeptá se, jestli nechci pomoct. Je to otázka lidství a taky to souvisí s naší láskou k bližnímu a s vírou. Tak je to i u mne coby katolíka. Zkrátka, takhle to má být. Úplně z toho dostávám husí kůži – jak je to tak samozřejmé,“ přibližuje Hartmann.

Zkušenosti z Drážďan

Do Porýní přijel ze tři sta kilometrů vzdálené Fuldy. Sice řídí zahradnickou firmu, ale s katastrofami už má své zkušenosti: „Před devatenácti lety jsem už takhle pomáhal v Drážďanech, které zaplavilo Labe. Tehdy se ty povodně daly alespoň předvídat a hladina stoupala postupně. Byla to velká životní lekce.“

Na první pohled to vypadá, že všechna destrukce skončila a zbývá jen opravit škody. Už za pár měsíců to ale může být jinak.

„Blíží se zima. Domy přitom nejsou vytápěné a jen v údolí Ahru jsou asi tři tisíce budov, ve kterých se teď nedá bydlet. Vezměte si, co to udělá s nevytápěným a zároveň vlhkým zdivem. Mráz má obrovskou sílu a může ho roztrhat. V těch nejhorších případech vzniknou ruiny, které budou na jaře zralé na odstřel. Ve výsledku tak může vzniknout ještě jednou tolik škod, co doteď,“ míní Hartmann.

Gesto do kampaně

V zasažených oblastech doteď pracují hlavně dobrovolníci. S jejich organizací významně pomáhá i Markus Wipperfürth, podle kterého úřady trochu zaspaly.

„Kterýkoliv politik si tu mohl bez problémů pomoct s kampaní. Jen by se musel pustit do práce a začlenit se mezi ostatní – už jen takovým gestem by přilepšil sobě i své straně. Ale nic takového se nestalo,“ komentuje Wipperfürth.

Je nutné dodat, že jeden kandidát tuhle šanci málem využil. Šéfa CDU Armina Lascheta nicméně kamery přistihly, jak se uprostřed zaplavené obce směje. A nejsou to zdaleka jen místní, kdo mu to nedokáže odpustit.

„Ten jeho smích v pozadí bylo opravdu to nejhorší, co se mohlo stát. Jakmile vidím Lascheta, tak si to hned vybavím. V podstatě to byla i pro něj samotného katastrofa. Ale když jste politik, tak přece musíte vědět, jak se máte v nějaké situaci zachovat. A ne že se tam někde vzadu smějete a vtipkujete,“ popisuje.

Markus Wipperfürth je v trochu jiné pozici – místní ho za organizování pomoci obdivují a na Facebooku dokonce padl návrh, aby dostal vyznamenání. Iniciativu podpořilo skoro sedm tisíc lidí.

„Nikdy bych ho nepřijal. Přišel jsem pomáhat a nějaké ocenění bych převzal jen v případě, že by bylo věnované nám všem, co tu jsme. Já osobně za prvé žádný kříž nepotřebuji a za druhé je tu spousta jiných, kteří tu odvádí mnohem náročnější fyzickou práci. Všichni jsme si tu rovní. A všichni jsou svým způsobem hrdinové,“ uzavírá.