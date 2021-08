První německou předvolební debatu podle médií vyhrál sociální demokrat Olaf Scholz

Volby do německého Spolkového sněmu se blíží, stejně jako konec kancléřky Angely Merkelové ve funkci. Na to, kdo by mohl být jejím nástupcem, se zaměřuje britský deník The Guardian.

Berlín 15:59 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít