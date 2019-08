Německá obdoba případu Skripal. V Berlíně zavraždili gruzínského agenta, Kreml spojitost odmítá

Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina ve středu popřel informace německých médií, podle nichž byla Moskva zapojena do páteční vraždy gruzínského občana v Berlíně, informovala agentura AP. Podle deníku Der Tagesspiegel může mít atentát dopad na německo-ruské vztahy. Berlín 23:20 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s Vladimirem Putinem | Foto: Maxim Shipenkov | Zdroj: Reuters

Německá média o případu páteční vraždy za bílého dne informují již několik dnů, berlínští žalobci jsou však na informace mimořádně skoupí. Dosud pouze sdělili, že 40letá oběť byla zastřelena cyklistou, který byl zatčen nedlouho po činu a který byl identifikován jako 49letý Rus. Uvedli také, že případ dozorují žalobci, kteří se věnují špionáži.

Podle informací médií byl zavražděným bývalý povstalec Zelimchan Changošvili, který bojoval proti Rusku v Čečensku, později působil v gruzínské protiteroristické jednotce a úzce spolupracoval s tajnými službami ve snaze čelit ruskému vlivu. Později pobýval i na Ukrajině, kde podle deníku Der Tagesspiegel dělal poradce gruzínskému exprezidentovi Michailu Saakašvilimu.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ve středu řekl, že Rusko s tímto zločinem nemá nic společného. „Tento případ nemá co do činění s ruským státem a jeho orgány. Rezolutně odmítám jakoukoli spojitost mezi vraždou a ruskými úřady,“ řekl.

Mluvčí německého ministerstva vnitra Steven Alter uvedl, že případ mají nyní v rukou berlínské úřady a že jsou stále posuzována veškerá fakta. „Všechno, co se můžete dočíst v mediálních zprávách, je podle mého soudu a soudu ministerstva, v tuto chvíli spekulace,“ dodal.

Pokud bude případ předán nejvyššímu státnímu zastupitelství, respektive žalobcům zodpovědným za špionáž, bude to podle agentury AFP znamenat, že se prokuratura přiklonila k verzi, že vraždu spáchala tajná služba.

Na Kadyrově seznamu

Der Tagesspiegel citoval zdroj blízký německé tajné službě, podle nějž je „stoprocentně jisté“, že do případu bylo Rusko tak či onak zapleteno. „Pokud se ukáže, že za zločinem stojí státní aktér, jako je Rusko, máme tu druhý Skripalův případ se všemi jeho důsledky,“ řekl jiný zdroj z bezpečnostních kruhů.

Bývalý dvojitý agent Sergej Skripal byl neúspěšně otráven loni v březnu v britském Salisbury. Londýn z pokusu obvinil Moskvu, která to odmítá.

Pokud se by podezření z „ruského státního terorismu“ potvrdilo, „mělo by to vážné důsledky pro německo-ruské vztahy“, řekl deníku šéf frakce CDU v berlínském zemském parlamentu Burkard Dregger.

Německé bezpečnostní složky nyní prověřují „hodnověrnou teorii“, podle níž za vraždou stojí čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, který si prý vede „seznamy lidí určených k likvidaci“ a na vraždě mohl spolupracovat s ruskou tajnou službou.

Ruský server Newsru.com v této souvislosti napsal, že se rozhodně nejedná o první vraždu Čečenců spáchaných ruskými tajnými službami. Rukou atentátníka zemřeli čečenští exprezidenti Džochar Dudajev a Aslan Maschadov. V Kataru byl v roce 2004 zavražděn Zelimchan Jandarbijev, o pět let později v Rakousku také Umar Israilov. Několik vražd Čečenců se odehrálo i v tureckém Istanbulu.