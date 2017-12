Na západě Německa narazila výletní loď do pilíře, zranilo se 27 cestujících

Na 27 zraněných si vyžádala nehoda švýcarské výletní lodě plující po Rýnu, která v úterý večer narazila do mostního pilíře u západoněmeckého města Duisburg poblíž hranic s Nizozemskem. V nemocnicích skončilo 20 cestujících, všichni ale byli mezitím do dnešního rána propuštěni do domácího léčení, uvedla agentura DPA. Příčina nehody známa není, vyčíslena zatím nebyla ani výše škod.

Duisburg 11:49 27. prosince 2017