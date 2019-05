V Německu začaly eurovolby. Favoritem je Merkelové CDU/CSU, počítá se ale s jejím oslabením

V celém Německu se v 08.00 SELČ otevřely volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Favoritem je vládnoucí konzervativní unie CDU/CSU z jejíchž řad pochází kancléřka Angela Merkelová. Počítá se ale, že CDU/CSU, podle všeho stejně jako koaliční sociální demokracie, znatelně oslabí. Skutečným vítězem by se tak mohli stát opoziční Zelení. Na pokračování vlády velké koalice by podle většiny odborníků hlasování zásadní vliv mít nemělo.

Berlín 8:46 26. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít