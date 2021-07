‚Takovou solidaritu jsme nečekali.‘ Na pomoc chudým regionům po povodních přispívá celé Německo

V Německu se opakuje to, co zažilo Česko před necelým měsícem. Lidé hromadně přispívají do veřejných sbírek pro oběti přírodního živlu. Namísto tornáda na Hodonínsku jsou to teď záplavy v Porýní, které zasáhly i jeden na místní poměry chudý region. Od stálého zpravodaje Wuppertal 18:20 20. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povodně v některých regionech ještě umocnily tamní sociální problémy | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

„Ve Wuppertalu je vysoká nezaměstnanost a zadluženost. Máme tu hodně lidí, kteří jsou v podstatě bez peněz - a s naší sbírkou chceme cíleně pomoct právě jim,“ řekla Radiožurnálu Mirjam Michalskiová z evangelické diakonie ve Wuppertalu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Němci z celé země tak přispívají do sbírky na pomoc lidí v údoli Wupperu. Poslechněte si reportáž Václava Jabůrka

Škody v tomto kraji se sice nedostaly na přední stránky novin, sociální situace obyvatel je v něm ale o dost horší než jinde. A povodně můžou tyhle problémy ještě umocnit.

„Čeká nás dlouhý proces. Pro místní to neskončí ve chvíli, kdy se vrátí do opraveného domu. Naši pracovníci jim budou muset pomáhat i dlouho po tom, se všemi následnými problémy. A tak chceme, aby ta podpora byla dlouhodobá,“ doplňuje Michalskiová.

Vlna solidarity

Wuppertalská diakonie spustila sbírku jen pár hodin po zaplavení prvních domů. Po pěti dnech už je na kontě v přepočtu na šest milionů korun. Přispěli i lidé z opačných koutů Německa, například ze Saska.

V zaplavených německých městech se odklízejí škody. Obce jsou bez plynu a pitné vody Číst článek

„Vždycky jsem cítila, že tu lidé drží pospolu. Ale takovou vlnu solidarity a chuť pomáhat jsme opravdu nečekali. Nepočítali jsme, že bychom za tak krátkou dobu vybrali tolik. Podle mě je to způsobené i pandemií koronaviru - lidi teď bývají možná víc než kdy dřív solidární, mají větší pochopení pro problémy těch druhých, a mají ochotu dávat,“ míní Michalskiová.

Zájem o sbírku navíc podle ní neustále roste. Peníze se pak spravedlivě rozdělí mezi všechny poškozené.

„Teď ten způsob dolaďujeme, abychom mohli rychle rozhodnout, kdo má dostat kolik. Je samozřejmě rozdíl mezi člověkem, kterému to vytopilo i přízemí a on tak přišel o všechno vybavení, a tím, u kterého to ve sklepě zničilo třeba jen pračku. Takže teď společně s účetními jen vymýšlíme parametry, podle kterých se ten podíl vypočítá a peníze se pak rychle poslaly potřebným,“ dodává.