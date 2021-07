V zaplavených německých městech se odklízejí škody. Obce jsou bez plynu a pitné vody

Ničivé záplavy v západoněmeckém Porýní, které mají nejméně 158 obětí, ustoupily a lidé se pustili do odklízení škod. Bahno často pohltilo jejich nejcennější majetek a voda zničila všechno od mostů až po elektrické vedení. Poklidný region se tak proměnil k nepoznání. Namísto záchranářů nyní do zasažených obcí vyráží hlavně těžká technika. Ahrweiler 9:34 19. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odpad po záplavách v německém Ahrweileru | Zdroj: Reuters

Vláda Porýní-Falci očekává, že počet mrtvých ještě poroste. Hasiči totiž dál vypouští sklepy, kde lidé často utonuli ve chvíli, kdy se pokoušeli zastavit přívaly vody. Záplavy zničily velkou část infrastruktury a podle správy železnic je poškozených na 600 kilometrů kolejí. Řeky narušily taky velkou část plynového potrubí, které se bude opravovat až několik měsíců. Spolkové ministerstvo financí by mohlo na odškodnění uvolnit až několik miliard eur.

V centru Ahrweileru odklízí bagry sutiny, generátory pak odčerpávají vodu z domů. Nad městem krouží vrtulníky, které hledají nezvěstné. Před domy leží hromady vyplaveného nábytku, vzduchem je cítit unikající plyn, na hřbitově jsou zaklíněna auta.

„Když se kouknete na město, na okolí, na infrastrukturu a na všechny silnice, než se tohle všechno spraví a bude to jako dřív? Říkám vám, to zabere tak deset let, tím jsem si jistý,“ řekl asi padesátiletý Thomas, který do Ahrweileru přijel odklízet dům svých rodičů.

Bez cizí pomoci by to ale prý Thomas nezvládl. „Pracovala u nás skupina šesti Poláků, předtím jsme je vůbec neznali, jednoduše se nabídli. Síla lidství je podle mě cennější než peníze. Chtěl jsem jim za všechnu tu práci zaplatit, ale oni odmítli. Prý že mi opravdu přišli pomoct, čistě ze solidarity. Bylo to fantastické, jinak bychom byli s mou ženou na všechno sami,“ přiblížil.

Pomoc ze všech stran

V Ahrweileru pracují až tisíce dobrovolníků. Pomáhá taky paní Birgit, která žije kousek od břehu a hladina málem dosáhla až k jejímu domu. Na rozdíl od jiných ale měla štěstí. „Plno mých přátel tu rázem přišlo o všechno. Zničený dům, vyplavené auto. Ale většina z nich si už zaplaťpánbůh našla nějaké nové ubytování. Je jasné, že se domů několik měsíců nevrátí,“ popsala.

Ani domy, na které voda nedosáhla, ale nemají úplně vyhráno. Celé město je bez plynu na vytápění a pitné vody. Vodovod se opraví asi za dva měsíce, plynovod až za půl roku.

V zasažených oblastech je připraveno pomoct také Polsko. Polský premiér Mateusz Morawiecki nabídl spolkové kancléřce Angele Merkelové týmy polských záchranářů. Ničivým povodním čelí také jihovýchodní část Polska, zvláště malopolské vojvodství, kde premiér Morawiecki pobýval a slíbil okamžitou finanční pomoc těm, které voda připravila o střechu nad hlavou. Povodně v této oblasti se obešly bez ztrát na životech, ale stále platí nejvyšší stupeň ohrožení.