Zničené domy, zabahněný nábytek, převrácená auta. Obyvatelé města Ahrweiler odklízí škody z povodní

Řeka Ahr je stále rozvodněná a zabahněná. Ve vlnách jsou vidět zbytky toho, co řece stálo v cestě. Voda měla obří sílu - strhla mosty, vytrhala stromy i asfalt ze silnic a dostala se až do druhých pater domů.

„Je to katastrofa. Máme kompletně zničené přízemí. Ve sklepě je voda. Nikdy jsem nic podobného neviděla,“ řekla Radiožurnálu Ulrike, která žije v domě nedaleko centra. Voda se dostala až do druhého patra. Teď žijí ve střešních prostorech.

„Bydlíme na půdě. Nemáme elektřinu a neteče voda. Teď tady nikdo neprojede. Možná tak příští týden,“ popisuje.

Odklízení bahna

Bahno z chodníků uklízejí také sousedé. Pracuje tu i bagr. „Je to neuvěřitelné, všechno je zničené. Voda vystoupala možná za deset nebo patnáct minut. Teď vyklízíme bláto z domu. To je to nejmenší, co můžeme udělat. Bez další pomoci se ale neobejdeme,“ říká Max, který přijel poté, co se od rodiny o zkáze dozvěděl. Od té doby tu pomáhá.

Městečko Ahrweiler v německém Porýní. Právě v této oblasti je hlášeno nejvíc obětí. Voda zničila most, vyvracela stromy i převracela auta.@iROZHLAScz @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/vgK3vo8BM7 — Martin Balucha (@MartinBalucha) July 17, 2021

Voda zničila úplně všechno - před dům Maxova rodina vyházela zabahněný nábytek, židle, pohovku i sedačky. Nic z toho se již nedá použít. Sice mohou stále žít ve druhém patře, ale přízemí i první patro jsou zničené.

Odklízecí práce teprve začínají. Někteří lidé se do svých domů ještě nedostali, jiní tu možnost už mají a odčerpávají z nich vodu. Na silnicích je mnoho navíc poničených aut, některá z nich voda doslova vymrštila na kapotu. Je jasné, že tady práce potrvají ještě týdny nebo měsíce.