Dálkové vlaky v Německu stojí. Dráhy zastavily provoz kvůli orkánu Friederike

Německé dráhy ve čtvrtek odpoledne s okamžitou platností kvůli orkánu Friederike zastavily dálkovou železniční dopravu na celém území spolkové republiky. Vlaky, které jsou ještě na cestě, mají pokud možno dojet do cíle. Agentuře DPA to řekl mluvčí společnosti Deutsche Bahn. Zrušeno bylo v Německu také mnoho vnitrostátních letů. Berlín 16:14 18. 1. 2018 (Aktualizováno: 18:03 18. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německé dráhy ve čtvrtek odpoledne s okamžitou platností kvůli orkánu Friederike zastavily dálkovou železniční dopravu | Foto: Thilo Schmuelgen | Zdroj: Reuters

Dálkové vlaky, které jezdí z Prahy do Hamburku či Berlína, odpoledne dojely do Drážďan, kde jízdu ukončily, řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Večerní spoj Eurocity Kopernikus vyjíždějící z pražského Hlavního nádraží, který měl končit v Lipsku, už podle webu Českých drah doveze cestující jen do Děčína. Pro ty, co hodlají pokračovat do Německa, bude ve stanici Ústí nad Labem přistaven autobus náhradní dopravy.

„Omezena může být také regionální doprava. V případě zhoršení povětrnostních podmínek může být zastaven také provoz dálkových vlaků mezi naší pohraniční stanicí Děčín a Drážďany,“ dodal mluvčí.

Silný vítr způsobil na řadě míst výpadky elektřiny. Do rána hrozí náledí, varují meteorologové Číst článek

„Je to nutné bezpečnostní opatření, protože narušení bouří je tak závažné, že prostě dálkové vlaky nedostaneme dál,“ řekl mluvčí Deutsche Bahn Achim Stauss. „Bylo by lehkovážné nechat vlaky jezdit někde, kde se ještě dá projet - a pak zůstanou stovky cestujících na nějakém nádraží nebo v nejhorším případě v poli. Takové situaci musíme zabránit, a proto toto drsné rozhodnutí dálkovou dopravu v Německu kompletně zastavit,“ vysvětlil Strauss.

Mluvčí ujistil, že o cestující bude postaráno. Takový člověk podle něj dostane hotelovou poukázku nebo mu bude umožněn nocleh ve vlaku. „Důležité je, aby se nic nestalo. Musíme chránit své cestující i personál,“ dodal Strauss.

Deutsche Bahn už předtím nařídila snížení rychlosti vlaků na 80 kilometrů v hodině na severu Německa, kde také do odvolání zastavila dálková i regionální železniční doprava.

Regionální a příměstská doprava byla zcela zastavena i ve spolkové zemi Durynsko, kde vlaky měly dojet na nejbližší nádraží a zůstat stát. Omezení má v tomto východoněmeckém regionu trvat předběžně do 19:00 SEČ.

Vážné problémy bouře způsobila také v letecké dopravě. Už dopoledne byly zrušeny lety mezi Amsterodamem a Berlínem. Později bylo zrušeno také mnoho vnitrostátních spojů. Na mnoha západoněmeckých letištích, jako je Kolín nad Rýnem/Bonn a Düsseldorf letouny nevzlétly. V Berlíně tak navíc chybí stroje na zpáteční let do zasažených měst, informovala agentura DPA.