Znásilnil a zavraždil studentku. Německý soud potrestal Afghánce doživotím

Prakticky je tak vyloučeno, že by Husajn K. mohl být po odpykání 15 let trestu předčasně propuštěn. Rozsudek ještě není pravomocný a strany procesu mají týden na případné odvolání, informovala agentura DPA.

Případ vyvolal v Německu značnou pozornost i politickou debatu vzhledem k tomu, že čin spáchal mladý uprchlík a kvůli brutalitě, s níž postupoval. Lidé v zaplněné soudní síni dnes po vynesení rozsudku podle DPA tleskali.

Před soudem musí povstat i muslim, rozhodl německý ústavní soud Číst článek

Husajn K. předloni v říjnu přepadl studentku Marii L., která se v noci na kole sama vracela ze studentského večírku, a brutálně ji několikrát znásilnil poté, co ji škrtil do bezvědomí. Dívku pak ještě živou hodil do místní řeky Dreisam, aby se utopila a aby voda smazala stopy. Podle soudního znaleckého posudku trvalo její umírání ve vodě ještě nejméně jednu hodinu. V řece ji následujícího rána našla utonulou běžkyně.

Husajn K. byl dopaden sedm týdnů po vraždě. Na místě činu policie našla jeho DNA a také měla jeho videozáběry z tramvaje.