Německu bude od úterka vládnout Merz. ‚Černo-červená koalice‘ představila 18 členů nového kabinetu

Německo představilo složení nové vlády. Kabinet pod vedením Friedricha Merze se moci ujme v úterý. V Berlíně jeho křesťansko demokratická unie CDU/CSU podepsala se zástupci sociální demokracie SPD koaliční smlouvu. Deset týdnů po volbách tak zpečetily pátou černo-červenou koalici v historii Spolkové republiky Německo. Berlín 18:23 5. května 2025

Koaliční smlouva německé vlády se jmenuje „Odpovědnost za Německo“ a slibuje změny v hospodářské, migrační nebo zahraniční politice. Budoucí kancléř Friedrich Merz ještě před podpisem slíbil Německu vládu odhodlanou obrátit věci k lepšímu.

„Chceme být vládou, která je odhodlaná posunout Německo vpřed pomocí reforem a investic. Vládou, která se bude snažit být spolehlivá od prvního dne a naslouchat. Vládou, která chce vytvořit infrastrukturu, kterou tato země potřebuje. A taky vládou, která je slyšet v Evropě,“ prohlásil.

„Die Europäische Union wartet auf uns. Jeder und jede Einzelne von uns in dieser neuen Regierung weiß, in welcher #Verantwortung wir ab morgen stehen, vor den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch vor unserer Geschichte.“ (tm) pic.twitter.com/ddVLSgQH8Q — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) May 5, 2025

Merz ve svém projevu také zdůraznil, že nová vláda si uvědomuje svou historickou povinnost zajistit koalici úspěch. A všichni jsou podle budoucího kancléře odhodlaní to udělat.

Černo-červená koalice v pondělí také představila členy nové vlády. Post kancléře a sedm křesel obsadí CDU, její bavorská odnož CSU tři. Rozdělí si například ministerstvo zahraničí, hospodářství a vnitra.

SPD povede sedm resortů – například finance, které budou spadat pod spolupředsedu strany Larse Klingbeila. Ten bude také vicekancléřem. Kromě toho má SPD ministerstvo práce a sociálních věcí, spravedlnosti a ochrany spotřebitele a také ministerstvo obrany. To by měl nadále vést Boris Pistorius, který se tak stane jediným ministrem, který byl členem končící vlády Olafa Scholze.

Německá média, jako třeba Spigel, si všímají, že několik vlivných politiků SPD vyšlo z koaličních jednání bez postů. V souvislosti s novou vládou média mluví také o generační obměně. Například budoucí ministryni bydlení Vereny Hubertzové je 37 let, ministryni rozvojové politiky Reemě Alabaliové-Radovanové 35 let.

Es ist eine Ehre, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem Regierungsteam.



6 Frauen und 3 Männer, die unterschiedliche Biografien und Perspektiven vereinen: von der Ausbildung bis zum Staatsexamen, von jung bis erfahren,… pic.twitter.com/dwjFfQ7mOg — SPD Parteivorstand (@spdde) May 5, 2025

Celkově je však nový kabinet o něco větší a starší než semaforová vláda SPD, Zelených a FDP, která se ujala úřadu v roce 2021. Průměrný věk se zvýší z 50 na 53 let. Kvůli novému zřízení ministerstva digitálních technologií bude mít kabinet osmnáct členů místo dřívějších sedmnácti. Je to podruhé v řadě, co se vláda rozrůstá.

Zároveň je v nové vládě více mužů než v té předchozí, genderový poměr bude deset mužů a osm žen. Mimo to bude podle serveru Spiegel nová vláda také třeba katoličtější – k tomuto vyznání se hlásí deset ministrů a ministryň, v drtivé většině jsou z CDU/CSU.

Rozloučení se Scholzem

V pondělí se také s úřadem rozloučil kancléř Olaf Scholz při tradičním „Čepobití“. Jedná se o slavnostní ceremoniál, jehož tradice sahá daleko do vojenské historie, zhruba do 16. století.

V té době velitel oddílu v hostincích a krčmách oznamoval začátek nočního odpočinku zaražením špuntu nebo čepu do sudů s pitím. Hostinští už pak vojáky nesměli obsluhovat.

V současném pojetí to znamená slavnostní rozloučení německé armády (Bundeswehru) s končícím kancléřem. Přibližně hodinový ceremoniál je nejvyšší formou armádní pocty. Rozloučení se Scholzem zahrnuje průvod s loučemi a dechovou hudbou na přání hosta.

Končící kancléř si vybral píseň „Respect“ spojenou především se zpěvačkou Arethou Franklinovou, úryvek z „2. Braniborského koncertu“ od Johanna Sebastiana Bacha a „In My Life“ od Beatles.