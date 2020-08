Německý červený kříž oznámil, že prodlouží pátrání po nezvěstných z války do roku 2025

Německý červený kříž (DRK) bude pokračovat v pátrání po pohřešovaných z druhé světové války až do roku 2025, tedy o dva roky déle, než bylo původně stanoveno. Ve středu to na tiskové konferenci v Berlíně oznámila předsedkyně DRK Gerda Hasselfeldtová, která se na prodloužení práce pátrací služby dohodla s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Berlín 18:24 26. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotní pracovníci Německého červeného kříže. (ilustrační foto) | Foto: Ralph Orlowski | Zdroj: Reuters

Druhá světová válka skončila v roce 1945 a 75 let po skončení bojů je stále neznámý osud až 1,3 milionu tehdejších německých vojáků, válečných zajatců a civilistů.

Zájem o pomoc s hledáním nezvěstných je stále vysoký, loni DRK obdržel přes 10 000 žádostí, což bylo o tisícovku více než o rok dříve, letos pak počítá s 11 000 dotazy. „Dorostla generace vnuků a vnuček, která se o osudy svých dědů velmi zajímá,“ řekla Hasselfeldtová. „Vzpomínám si na případ studentky gymnázia, která v loňském roce na toto téma psala školní práci. A díky pátrací službě Německého červeného kříže získala řadu cenných informací, které v práci použila,“ uvedla.

75 let od konce války

Ke stále živému zájmu o osud zmizelých příbuzných Hasselfeldtová řekla, že v rodinách se nyní o těchto předcích diskutuje očividně mnohem více než v poválečných letech. „Možná k tomu přispělo i to, že si letos připomínáme 75 let od konce druhé světové války,“ poznamenala.

Šli po vytyčené cestě jako poslušné děti. Před 76 lety navštívila ghetto Terezín delegace Červeného kříže Číst článek

„Díky DRK jsem se dozvěděla, co se s mým otcem stalo a kdy a kde zemřel,“ řekla k činnosti pátrací služby Heidi Büttnerová, která se středeční tiskové konference rovněž zúčastnila. „Neznalost toho, co se mu stalo, mě po desetiletí trápila. Slovo nezvěstný mě neustále pronásledovalo. Když jsem informace o otci 9. října 2019 dostala, potřebovala jsem nejprve několik dní na to, abych tuto zprávu vnitřně přijala,“ uvedla.

„Dnes mohu říci, že je mi u srdce lehčeji a že mohu konečně na svého otce zcela jinak vzpomínat,“ dodala Büttnerová.

Ročně dostává pátrací služba DRK na svůj provoz jedenáct milionů eur (289 milionů korun). Objasňování osudů pohřešovaných z období druhé světové války se věnuje zhruba čtvrtina ze stovky zaměstnanců. Služba rovněž pomáhá migrantům a běžencům, kteří kvůli současným krizím pohřešují své příbuzné.