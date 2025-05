Německý ministr navrhuje opět zavést povinnou vojenskou službu. V armádě mu schází 20 tisíc lidí

Pistorius se už v předešlé vládě sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze rozhodl posílit armádní početní stavy. Loni v listopadu pak vláda schválila návrh zákona o nové podobě vojenské služby.

Cílem bylo, aby mladí muži do budoucna museli úřadům sdělovat, zda jsou připraveni a schopni nastoupit vojenskou službu. Změna měla především zlepšit přehled armády o tom, koho může povolat do zbraně. Tyto kandidáty by pak mohla armáda přímo oslovovat s nabídkami.

Návrh ale poslanci nestihli schválit. Po nynějším nástupu vlády konzervativního kancléře Friedricha Merze, ve které si Pistorius úřad udržel, ministr obrany věří v rychlé prosazení reformy parlamentem.

Německá armáda je od roku 2011 založena na dobrovolné vojenské službě. Branná povinnost byla pozastavena, nepřestala ale platit úplně a v případě napadení země by byla automaticky znovu zavedena.

Německá armáda má nyní asi 182 tisíc vojáků, cílem je však zvýšit stav nejméně o 20 tisíc lidí. Potřeba je také vytvořit rezervu, kterou Pistorius loni vyčíslil na dalších 200 tisíc lidí.

V Německu, které má zhruba 84 milionů obyvatel, se v dlouhodobém horizontu hovoří o potřebě dokonce 460 tisíc mužů a žen ve zbrani, z toho 260 tisíc v aktivní službě a 200 tisíc v rezervě.

Německo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 spustilo rozsáhlou modernizaci armády.

Tento týden Merz prohlásil, že země plánuje ročně investovat do armády 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a do vojensky využitelné infrastruktury dalších 1,5 procenta HDP. Nyní dává Německo na zbrojení dvě procenta HDP, což je současný cíl Severoatlantické aliance.

