Německý ministr vnitra navrhl státní svátky pro muslimy. Věřící souhlasí, politici jsou proti

Thomas de Maiziere, německý ministr vnitra a člen CDU Angely Merkelové, popudil své stranické kolegy i politické oponenty. Navrhl totiž zařazení muslimských svátků mezi státní svátky. Některé části země přitom vyznavačům islámu den volna v náboženské svátky už umožňují. Berlín 17:52 14. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šíitský klerik si zouvá boty při vstupu do muslimské náboženské školy (ilustrační foto) | Foto: Abdullah Dhiaa Al-deen | Zdroj: Reuters

„Proč bychom neměli zvážit muslimský svátek v částech země, kde žije mnoho muslimů?“ zeptal se Thomas de Maiziere, v pondělí během kampaně místními volbami v Dolním Sasku. V zemi s 82 miliony obyvatelů žijí zhruba čtyři miliony muslimů.

Většina muslimů je v Německu integrovaná, míní protiislámská AfD Číst článek

Navzdory množství vyznavačů islámu vyvolala jeho otázka během týdne bezpočet odmítavých reakcí.

Jeho stranický kolega z CDU Wolfgang Bosbach prohlásil pro deník Bild, že každý v Německu může slavit jakékoliv svátky chce. „Zda by ale stát měl v budoucnu chránit také nekřesťanské svátky právní regulací, je úplně jiné téma,“ citovala jeho dovětek agentura Reuters.

Stejně se k tématu postavil i zástupce bavorské sesterské CSU, když prohlásil, že o německém křesťanském dědictví se nediskutuje. Jedna z vedoucích představitelů Alternativy pro Německo (AfD) Beatrix von Strochová odpověděla na Twitteru jednoznačným „Ne! Ne! Ne!“.

Sváteční výměna

Kdo návrh ministra vnitra uvítal, byla německá Ústřední rada muslimů. Podle jejího předsedu Aimana Mazyeka by muslimský státní svátek pomohl integraci. „Je to o tom dát muslimům pocit, že se s nimi ve škole a v práci počítá,“ prohlásil.

Změna by mohla v praxi znamenat to, že například muslimský policista by měl den volna na konci ramadánu a během vánočních svátku by mohl vzít službu za svého křesťanského kolegu, citovala Mazyekovou představu stanice Deutsche Welle.

V některých částech Německa přitom už muslimové mají právo slavit své svátky. Studenti v Berlíně, Hamburku nebo Brémach si mohou o svátcích vzít den volna a zaměstnanci mají možnost modlit se v práci nebo jít do mešity.

Deutsche Welle upozornila na to, že o většině svátků si v Německu rozhodují spolkové republiky. V rámci celé země existuje devět svátků, ale jenom jeden z nich – Den sjednocení Německa – je povinný.

O muslimský státní svátek v minulosti už usilovala muslimská rada i tamní turecká komunita.