Německý poslanec: Nová koaliční smlouva neřeší otázku daní a investic. Není jasné, co bude prioritou

Křesťanští demokraté Friedricha Merze (CDU) obsadí v německém Bundestagu sedm ministerských postů, dalších sedm dostane koaliční partner SPD a tři křesla připadnou CSU. Znění koaliční smlouvy uveřejnily strany ve středu. „My se nadále musíme soustředit na to, abychom zvýšili průmyslové kapacity," jmenuje jednu z priorit v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Jörg Nürnberger, poslanec za německé sociální demokraty. Berlín 8:19 11. dubna 2025

Nová koalice by mohla vládnout od začátku května. Jak hodnotíte sedm ministerských postů pro vaši stranu a výsledné programové cíle? Jste v SPD spokojeni?

Jsem relativně spokojený, zejména co se týká počtu ministerstev, která budeme ovládat jako sociální demokracie. Je to úspěch, když naše volební výsledky nebyly výborné. (SPD získala jen 46 mandátu, o 86 křesel přišla, pozn. red.)

Připomeňme, že jste skončili třetí s téměř 16,5 procenty. Vítězná CDU/CSU získala 28 procent. Mezi vás se s 20 procenty vešla ještě Alternativa pro Německo. Co je pro vás v programových cílech největším kompromisem? Na čem jste se dlouho nedokázali shodnout?

Já si myslím, že je stále otevřená otázka financování všech projektů, co si nová vláda napsala do programu. Tam je stále spousta otevřených otázek financování, jaké projekty budou mít prioritu. Zatím to neřeší ani nová koaliční smlouva.

Takže myslíte, že právě v otázkách financování hrozí největší nejednota a že se na tom koalice bude střetávat? Bavíme se o odvodech, daních a do čeho prioritně investovat. Je to tak?

Přesně tak. Zatím není do posledních detailů definováno, jaké programy se budou podporovat. Není definované, do jaké míry se budou snižovat daně pro střední a nižší společenskou třídu. Tím pádem bude určitě ještě velký prostor na jednání mezi koaličními stranami v dalších letech.

Ministerské posty

Média už spekulují i o konkrétních jménech na ministerských postech. V případě vaší strany se počítá s oblíbeným Borisem Pistoriusem, který zůstane v čele ministerstva obrany. Právě toto ministerstvo na sebe teď strhává nejvíc pozornosti kvůli navyšování obranných výdajů a reformě dluhové brzdy, kterou jste mimo jiné schválil i vy na konci svého předchozího poslaneckého mandátu. Co se podle vás v německé obranné politice teď změní jako první?

My se nadále musíme soustředit na to, abychom zvýšili průmyslové kapacity. Musíme dotáhnout náskok, který má Ruská federace ve vývoji a v produkci vojenského materiálu, protože pokud by se to nestalo, tak naše bezpečnost a situace v Evropě – a to se netýká jenom Německa, ale stejně i České republiky – se bude dále zhoršovat a zhoršovat. To nesmíme připustit.

Vaší straně, sociálním demokratům, připadne i ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam se chystá mimo jiné reforma zdanění práce a dávek v nezaměstnanosti. Je to podle vás a vaší strany dostatečné?

Já si myslím, že jedna z centrálních otázek, co sociální demokraté vždycky chtějí řešit, je věc práce a sociálních věcí. A proto jsme velice rádi, že i toto ministerstvo bude pod kontrolou sociálnědemokratického ministra nebo ministryně.

Spolu s ministerstvem financí. Takže můžete kontrolovat i rozdělení financí. Dává vám to tedy větší možnosti prosadit své programové cíle. Vnímáte to tak?

Dává nám to určitý prostor, ale musíme vždycky dbát na to, že německá vláda rozhoduje jako kolektivní orgán pod předsednictvím kancléře. I to nám dává určitá omezení, že to nemůžeme jenom prosadit svou vůli.

Migrační politika

Ještě jedno důležité téma z koaliční smlouvy: migrace. Tu bude mít v gesci pravděpodobně bavorská křesťansko-sociální unie CSU. Přináší skutečně dramatický obrat v německé imigrační politice?

Já osobně mám názor, že tam je spousta symboliky. Myslím si, že velké zásadní změny se nedají čekat. My jsme už určité oblasti omezili, třeba co se týká přísunu rodinných příslušníků už v Německu pobývajících cizinců.

Ale zásadní změny, kterými bychom okamžitě změnili příliv jakýchkoliv migrantů směrem do Německa, to si nedovedu představit. Je tu celosvětová situace, tlak na migranty opustit svoji zemi a přestěhovat se někam jinam, kde na ně čekají lepší životní podmínky.

Co říkáte kritice opozičních stran, které tvrdí, že koaliční smlouva nepřináší odpovědi na výzvy, kterým teď Německo čelí? AfD dokument kritizovala, doslova řekla, že nese znaky poražené strany SPD. Co tomu říkáte?

To je situace, která je velice obvyklá – opozice není nikdy spokojená. A když máte jako opozici extremistickou stranu, tak čekají extremistické řešení. My jako demokratický střed, konzervativci a my, sociální demokraté, nikdy nechceme připustit, aby takové strany vládly a prosadily své extremistické cíle.