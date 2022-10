Německý prezident Steinmeier přijel do Kyjeva. Cestu předtím musel dvakrát zrušit

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přicestoval v úterý ráno do Kyjeva na předem neohlášenou návštěvu. Uvedla to agentura DPA. Steinmeier po příjezdu do ukrajinské metropole řekl, že přijel vyjádřit solidaritu ukrajinskému lidu. Během dne se setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to poprvé od začátku ruské invaze, co se německý prezident vydal do Kyjeva.

