Němečtí železničáři budou od středy stávkovat za snížení pracovní doby. Protest postihne i české spoje

Německou železnici od středy na 35 hodin ochromí stávka strojvedoucích společnosti Deutsche Bahn (DB), nákladní doprava se zastaví ve středu večer a osobní ve čtvrtek nad ránem. V pondělí to řekl šéf odborů německých strojvedoucích GDL Claus Weselsky. Délka protestu podle něj odpovídá základnímu požadavku na snížení týdenní pracovní doby právě na 35 hodin. Očekávat lze rozsáhlé výpadky vlaků nejen v Německu, ale také na spojích s Českem. Berlín/Praha 18:16 4. března 2024

Nákladní vlaky se zastaví ve středu v 18.00, ve čtvrtek v 02.00 se k protestu přidají také strojvedoucí osobních vlaků. Osobní spoje se opět rozjedou v pátek ve 13.00, nákladní vlaky o osm hodin dříve.

Weselsky zároveň prohlásil, že další stávky budou následovat a že je odbory už nebudou oznamovat se 48hodinovým předstihem. „Železnice už nebude spolehlivý dopravní prostředek,“ řekl.

„Stávka je tím posledním prostředkem,“ řekl Weselsky. Poznamenal, že odbory i přes snahu najít řešení u jednacího stolu neměly jiné východisko, neboť dráhy DB nebyly ochotny přistoupit ke kompromisům. „Společnost DB nám nenabídla nic,“ řekl odborář.

Minulý týden ve čtvrtek to byla naopak společnost Deutsche Bahn, která obvinila odboráře z neústupnosti a z odpovědnosti za krach rozhovorů. V pondělí pak Seiler hovořil o tvrdohlavosti a sobeckosti odborů.

„Mnoho milionů lidí v naší zemi nemůže jet vlakem, protože vedení GDL nemá vůli ke kompromisům. Kvůli vlastním zájmům několika málo lidí bude vyhozeno mnoho milionů eur,“ řekl Seiler.

Poznamenal, že dráhy jsou stále připraveny hledat konstruktivní a uskutečnitelná řešení. „Maximální požadavky GDL jsou nejen nesplnitelné, ale masivně ohrožují železniční systém,“ dodal.

Odbory a dráhy se na konci ledna po předchozích stávkách dohodly, že přinejmenším do 3. března budou pokračovat jednání a že strojvedoucí do té doby práci nezastaví. To se nyní po neúspěšných rozhovorech změnilo. Weselsky řekl, že odbory jsou nuceny vyhlásit další stávky.

Hlavní překážkou v jednáních se stal požadavek na zkrácení pracovní doby. Seiler v pondělí řekl, že dráhy učinily dalekosáhlé ústupky a že kompromisní návrhy předložili i někdejší německý ministr obrany Thomas de Maizière a šlesvicko-holštýnský premiér Daniel Günther.

Oba v rozhovorech vystupovali jako prostředníci. „Odbory GDL neustoupily ani o milimetr,“ dodala společnost Deutsche Bahn.

Zasažení českých spojů

České dráhy zatím podle mluvčího Filipa Medelského nedokážou odhadnout, jak se stávka dotkne cestování na železnici v Česku.

Informace je podle něj příliš čerstvá. „Zatím u německých kolegů zjišťujeme informace o rozsahu stávky,“ řekl.

Lze předpokládat, že komplikace se budou týkat třeba spojů mezi Prahou a Berlínem a Mnichovem. „Přesnější údaje budeme schopni podat v úterý, možná ve středu,“ doplnil mluvčí.

Odbory GDL požadují snížení počtu pracovních hodin z 38 na 35 týdně pro pracovníky ve směnném provozu se zachováním plné mzdy, zvýšení měsíční mzdy o 555 eur (zhruba 13 650 Kč) a také jednorázovou kompenzaci 3000 eur (73 400 Kč) kvůli inflaci.

DB v poslední veřejné nabídce navrhly zkrácení pracovní doby na 37 hodin týdně, větší snížení hodinového závazku již podmínily snížením mzdy. Podle DB si strojvedoucí ročně vydělají včetně příplatků a bonusů 45 000 až 56 000 eur (1,14 až 1,42 milionu Kč).