Německo uvažuje, že změní kritéria hodnocení epidemie, aby odpovídala zatížení nemocnic

Němečtí epidemiologové zvažují změnu údajů, podle kterých hodnotí vývoj epidemie covidu-19. Vyplývá to z interního dokumentu Institutu Roberta Kocha (RKI), který v pondělí zveřejnil list Bild. V současnosti je hlavním indikátorem vývoje epidemie počet nově nakažených za sedm dní na 100 000 obyvatel, v budoucnosti by ale význam toho údaje měl být odsunut do pozadí.

Berlín 22:47 12. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít