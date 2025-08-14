Nemocnice, rozvodna elektřiny i otevření úřadovny velvyslanectví. Lipavský byl na návštěvě Dnipra
Zborov, Ternopil, Kyjev a Dnipro – to byly zastávky na několikadenní cestě po Ukrajině, kterou podnikl šéf české diplomacie Jan Lipavský, který do Sněmovny kandiduje za koalici Spolu na třetím místě v Praze. Poslední den návštěvy v Dnipru mimo jiné otevřel úřadovnu českého velvyslanectví.
Za zvuků sirény oznamující hrozbu balistického útoku položil ministr květiny u zdi věnované padlým hrdinům ukrajinské obrany. Další program už se po skončení leteckého poplachu odehrál v bezpečnějších podmínkách. Ministr Lipavský si po jednání s vedením dněpropetrovské oblasti prohlédl místa nedávných ruských úderů.
Ministr zahraničí Jan Lipavský ukončil třídenní návštěvu Ukrajiny. Poslechněte si celou reportáž Martina Dorazína
Nejprve navštívil rozvodnu elektřiny zasaženou ruskými drony před čtyřmi dny. Vstoupili jsme dovnitř, část střechy chybí, ale je téměř zázrakem, že tato stanice už znovu funguje. I když to tak na první pohled nevypadá.
Z transformační elektrické stanice se česká delegace přesunula do železničního depa, které také nese známky velkého ruského útoku. Celá delegace přišla až k obrovské hale, jejíž třetina je úplně zničena. 7. srpna zaútočilo na depo, rozvodnu elektřiny a celé město asi 46 Šáhidů. Ale celkový počet vlastně nikdo neví, protože, jak říká šéf depa, nestačili ani počítat.
Poslední zastávkou návštěvy ministra tady v Dnipru je místní obrovská Mečnikovova nemocnice. „V tuto chvíli se řadí mezi jednu z nejlepších i největších nemocnic na Ukrajině a řeší velkou část případů, které k nim přichází z fronty. Jsou to vyšší desítky až stovky závažných úrazů typu amputace a úrazy hlavy denně,“ vypočítával Lipavský.
Na operační sály a jednotky pooperační péče navazuje rehabilitační patro. Ani jeho kapacity už ale nestačí, jak podotýká šéf této instituce Serhij Ryženko. Této nemocnici české ministerstvo zahraničí věnovalo prostředky na nákup autobusu pro přepravu zraněných. Ten teď před námi stojí na dvoře.
„Slouží k převozu až 13 pacientů za pomoci dýchacích přístrojů. Když jsem autobus před dvěma lety vypravoval, tak jsem si kladl otázku, jak moc ho budou používat, jestli ho třeba nějak nepředělají. Ne, našel jsem ho ‚ve stejném stavu‘. Říkali, že jezdí každý den a najezdil už tisíce kilometrů,“ popisoval Lipavský.
Lipavský zavítal také na otevření kanceláře českého velvyslanectví na Ukrajině v Dnipru. S náčelníkem oblastní vojenské správy Serhijem Lisakem tu slavnostně odhalili státní znak České republiky a pod ním tabulku velvyslanectví České republiky na Ukrajině, Úřadovna Dnipro.
„Především propojí Dnipro s Českem byznysově, protože Dnipro je ocelové srdce Ukrajiny. Je to průmyslově podobné, jako v čem je Česko špičkové v rámci Evropy. My jsme také průmyslová země. Dneska tady už několik desítek českých firem působí, je tu i spolupráce mezi vzdělávacími institucemi. A samozřejmě děláme i rozvojové a humanitární projekty, takže je na co navazovat. A jsme první v Dnipru“ věří Lipavský.
„Z praktického hlediska je to samozřejmě důležité, protože úřadovna bude napomáhat navázání spolupráce v budoucím i aktuálním obnovení Ukrajiny ze strany České republiky. Na druhé straně je to důležité pro Ukrajinu i ze symbolického hlediska, protože Dněpropetrovská oblast leží na frontové linii a málokterá ambasáda má odvahu, aby sem natrvalo přijela. Česká republika takovou odvahu má, a to dává zejména obyvatelům oblasti pocit, že nejsou sami, že přátelé jsou s nimi,“ popisuje náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis.