Nemocnice Šífa v epicentru bojů: Bez léků a šance k evakuaci nejde nic dělat, míní Lékaři bez hranic

Dvě největší nemocnice v Gaze přestaly fungovat, uvedla to Světová zdravotnická organizace. Desítky pacientů včetně předčasně narozených dětí podle jejich informací můžou brzy zemřít. Podle palestinských úřadů, které v Pásmu Gazy kontroluje Hamás, už zemřelo z důvodu nedostatku elektřiny třetí novorozeně v inkubátoru. Gaza 14:54 13. listopadu 2023

„Jsme teď v patové situaci v nemocnici, ze které nemůžete odejít, ale zároveň nemůžete nic dělat, protože nemáte žádné léky," hlásí přímo z místa dění Tomáš Bendl.

Naopak izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli prohlásil, že nemocnice žádným nedostatkem netrpí a že její přístroje normálně fungují. Podle svědectví ale kolem nemocnice Šífa probíhají intenzivní boje.

„Boje trvají už několik dní. V podstatě odřízly nemocnici Šífa od okolí,“ popisuje blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček. „Nemocnice říká, že komunikace k ní jsou uzavřené a to zcela znemožňuje evakuaci.“

Podle Lékařů bez hranic se jedná o nejhorší tři dny od vypuknutí války. „Nedochází k žádnému humanitárnímu příměří, nedochází ani k přestávkám,“ říká pro Český rozhlas Plus Tomáš Bendl, vedoucí komunikace české pobočky Lékařů bez hranic. „Budeme-li mluvit o útocích na zdravotnická zařízení, pak se jednalo asi o nejhorší tři dny od začátku eskalace konfliktu.“

Útoky na zdravotnická zařízení jsou přitom v rozporu s mezinárodním humanitárním právem i Ženevskými úmluvami.

„Nejen Evropa, ale i řada dalších spojenců a států podniká řadu velice intenzivních diplomatických kroků a jednání, která mají vést k tomu, aby ten konflikt co nejdříve skončil,“ potvrzuje náměstek českého ministra zahraničí Eduard Hulicius.

Představitelé jednotlivých členských zemí ovšem nejsou ve svých návrzích na postup jednotní. Zatímco Emmanuel Macron vyzývá k dlouhotrvajícímu příměří, němečtí představitelé jsou pro rychlejší a razantnější zásahy.

Nemocnice v epicentru bojů

„Česká diplomacie podporuje to, aby konflikt, který byl vyvolán děsivým útokem a bezcitnými zvěrstvy, dopadl nejlepším možným způsobem, to znamená eliminací hnutí Hamás,“ deklaruje Hulicius s tím, že o příměří není zájem ani v místě bojů.

„Nevnímám náznaky, že by hnutí Hamás požadovalo příměří nebo že by podnikalo kroky, které by k tomu měly vést.“

Opačné stanovisko zastávají například Lékaři bez hranic, kteří dlouhodobě volají alespoň po humanitárních přestávkách. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se to trošku uklidnilo. Kdyby tam bylo možné dostat právě alespoň nové zásoby elektřiny, léky, obměnit personál,“ apeluje Bendl.

Situace v nemocnici Šífa je podle něj kritická. „Už tam nemají elektřinu, nefungují inkubátory. Stejně tak už vlastně není možné ošetřovat lidi na jednotkách intenzivní péče, protože když nemáte elektřinu, tak se to týká všech ostatních aspektů fungování nemocnice,“ popisuje.

Zároveň kolem nemocnice nepřetržitě probíhají boje a ostřelování a pacienti i personál jsou v neustálém ohrožení bez možnosti evakuovat se. „Jsme teď v patové situaci v nemocnici, ze které nemůžete odejít, ale zároveň nemůžete nic dělat, protože nemáte žádné léky,“ uzavírá zprávami přímo z místa dění Bendl.

Více podrobností o probíhajících diplomatických vyjednáváních, podmínkách ukončení války, ostřelování nemocnice Šífa a činnosti Lékařů bez hranic v Pásmu Gazy si můžete poslechnout v záznamu celého pořadu výše.