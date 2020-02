VIDEO: Tisíc lůžek za 10 dní. Nemocnice v čínském Wu-chanu je dokončená, otevře v pondělí

Čína za deset dní dokončila ve městě Wu-chan stavbu nové nemocnice zhruba s 1000 lůžky, která má sloužit lidem nakaženým novým typem koronaviru. Na facebooku to uvedl čínský vládní Lidový deník. Zároveň zveřejnil i časosběrné video ze stavby. První pacienty by nové zařízení mělo začít ošetřovat v pondělí. Virus si v zemi vyžádal už nejméně 304 obětí na životech a nakazilo se jím více než 14 tisíc lidí.

Výstavba nemocnice Chuo-šen-šan, která se skládá z předpřipravených stavebních buněk, začala minulý čtvrtek. Úřady ji původně chtěly dokončit za šest dní, čímž by překonaly rekord, který stanovila nemocnice postavená v Pekingu v roce 2003 při podobné epidemii SARS.

Mission complete! 110s time-lapse video shows the construction of Wuhan’s Huoshenshan Hospital from Jan 23 to Feb 2. pic.twitter.com/cIw7SjxqHx