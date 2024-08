Nemohla jsem utéct bez kamarádky. Včera zemřela, vypráví žena, která zůstala v Ukrajinci dobyté Sudže

Ruské město Sudža na jihu Kurské oblasti má Ukrajina pod plnou kontrolou už asi týden. Kyjev ve čtvrtek zveřejnil fotky prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvě tohoto pohraničního regionu, píše server Deutsche Welle. Jedním z reportérů, kteří měli příležitost se připojit k ukrajinským ozbrojeným silám, aby se na druhou stranu frontové linie podívali, byl korespondent Nick Connolly. Sudža 20:00 24. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří ukrajinští vojáci doufají, že dokážou Rusy přimět zpochybnit Putinův narativ o „zvláštní vojenské operaci“ (ilustrační foto) | Foto: Yan Dobronosov | Zdroj: Reuters

Mluvčí nově vytvořeného ukrajinského vojenského velení Kurské oblasti Oleksij Dmytraškivskyj uvedl, že operace v této oblasti má mimo jiné Rusku vyslat signál, že ukrajinská strana má sílu ovlivňovat průběh konfliktu.

„Nechceme si toto území nechat, nepotřebujeme ho,“ řekl Dmytraškivskyj. „Museli jsme to udělat, abychom nepříteli ukázali, že je také zranitelný, že není všemocný.“

Bez možnosti útěku

Civilisté v Sudže, kteří nestihli včas uprchnout, jsou bez elektřiny, tekoucí vody a mobilního signálu už asi dva týdny a jsou tak odříznutí od svých rodin ve zbytku Ruska, popsal Connolly pro Deutsche Welle.

Při jeho návštěvě několik místních obyvatel sedělo venku poblíž sklepa, kde kvůli své bezpečnosti přespávají. Jinak byly ulice převážně prázdné. Na zemi se povalovalo množství nevybuchlých granátů a další munice a slyšet bylo jen hučení elektrických generátorů.

Žena, která se představila jako Nina, řekla, že možnost evakuace vůbec nedostala a utéct se podařilo jen těm, kteří se na cestu vydali vlastními auty.

„Žiju sama. Moje dcera bydlí daleko odsud. Neměla jsem, jak se dostat pryč. Starala jsem se o nemocnou starší kamarádku – nemohla jsem odjet bez ní. Včera zemřela a dnes jsme ji pohřbili,“ vyprávěla Nina.

Jiná žena zase popsala, že její dům zničila den předtím pravděpodobně dělostřelecká palba, zatímco se ukrývala ve sklepě.

Muž středního věku Oleg řekl, že ze Sudže nepochází, ale přijel sem pracovně v den, kdy boje vypukly, a ocitl se v pasti.

„Nechápali jsme, co se děje. Od té doby jsem tady. Moji rodiče jsou ve vesnici, je jim 84 a 83 let. Nevím, co se jim stalo, a oni nevědí, co se stalo mně,“ řekl Oleg.

Po rozhovorech Connellyho s místními mu Dmytraškivskyj ukázal video z Buče, kde ruské jednotky páchaly válečné zločiny během svého neúspěšného pokusu obklíčit a dobýt ukrajinské hlavní město v roce 2022.

Někteří ukrajinští vojáci mimo záznam řekli, že doufají, že když obyčejným Rusům ukážou, co se ve jménu jejich národa na Ukrajině dělo, mohlo by je to přimět zpochybnit narativ prezidenta Vladimira Putina o „zvláštní vojenské operaci“ na Ukrajině.