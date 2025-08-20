‚Nemusíte chodit.‘ Trump chtěl hned schůzku s Putinem a Zelenským, šéf Kremlu ho odmítl
Klíčové závěry z jednání ve Washingtonu o konci ruské války jsou jasné: chystané bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a připravovaná schůzka prezidenta Volodymyra Zelenského se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Server Politico ale nahlíží s věrnými amerického prezidenta Donalda Trumpa za oficiální oponu schůzek v Bílém domě. Podle něj chtěl Trump být hned u prvního setkání Putina se Zelenským. Ruský prezident mu ale řekl: „Nemusíte chodit.“
Pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského začalo pondělí diplomatickou smrští. Na konci si ale mohl s úlevou oddychnout, popisuje americký server Politico. A zároveň nabízí šest zajímavých detailů z kaskády schůzek v Bílém domě.
Trumpovo uvítání Zelenského v Oválné pracovně bylo mnohem přívětivější než při jeho poslední návštěvě, kdy ho americký prezident podrobil ostré kritice.
A jejich vztahy se začaly ubírat vřelejším směrem. Trump pochválil Zelenskému oblek, ukrajinský prezident mu pak několikrát děkoval.
„Atmosféra mezi prezidentem a Zelenským byla skvělá,“ uvedl pro Politico vysoce postavený úředník Trumpovy administrativy. Rozhovory byly podle něj opravdu produktivní. „To, co se stalo při prvním setkání v Oválné pracovně, už je dávno pryč,“ dodal.
Cílem svolání evropských lídrů pak bylo podle něj ujasnit si, že Američané tomu celému velí a oni podepíšou vše, co se jim řekne. A Bílý dům byl prý většinou spokojený s tím, co viděl.
„S Evropany to bylo pozitivní, i když jsou únavní,“ uvedl k jednání zmíněný vysoce postavený úředník Trumpovy administrativy.
„Kdybyste sledovali jenom ty dané dvě hodiny, řekli byste: Wow, to je jako rodina – šťastná rodina,“ nastínil. „Všichni ale mají své vlastní drobné cíle, kterých chtějí dosáhnout. Je to opravdu spíše evropská než americká válka, ale nikdo z nich se nepostavil do čela,“ zdůraznil.
Navíc podle něj bylo těžké mít všechny evropské lídry na jedné schůzce: „Jsou to představitelé států. Jsou zvyklí mít velení. A když jich dáte sedm do jedné místnosti, dostanete to, co byste čekali. Ale nebylo to špatné.“
Schůzka Putin–Zelenskyj
Trump pak v jednu chvíli přerušil jednání se Zelenským a evropskými lídry, aby zavolal Putinovi. A podle serveru Politico mu rovnou nabídl trilaterální setkání ve formátu Trump–Putin–Zelenskyj. Ruský prezident měl ale Trumpův návrh odmítnout: „Nemusíte chodit. Chci s ním schůzku jeden na jednoho.“
Úkol vše připravit dostal podle zmíněného vysoce postaveného úředníka Trumpovy administrativy na stůl prezidentův zmocněnec Steve Witkoff. Po setkání Putina se Zelenským by se nicméně podle Trumpa měl konat i trilaterální summit.
Druhý zdroj serveru Politico pak popsal, že jednání Trumpa s Putinem na Aljašce připravilo půdu pro diskusi o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.
„Po Aljašce jsme byli nadšení, že Putin alespoň mluvil a že byly náznaky, že můžeme vyjednávat,“ přiblížil náladu v týmu po summitu minulý pátek. „Putin se zapojil do rozhovoru o bezpečnostních zárukách, místo aby řekl: ‚Ne, ne, ne.‘“
Tyto bezpečnostní záruky by ale mohly být ještě problematické. Stále není jasné, jak velkou roli v nich Spojené státy budou hrát.
„Otázkou je, kdo se do toho zapojí a do jaké míry. Prezident se však zavázal, že budeme součástí. Žádné konkrétní detaily. A řekl, že pomůže s organizací,“ popsal první vysoce postavený představitel administrativy.
Důležité také bude, jak na případné postupující jednání o zárukách zareagují v USA. Podle zmíněného prvního úředníka by Trump mohl pro udržení míru na Ukrajině souhlasit i s nasazením amerických vojáků na určitou dobu.
„Chtěl by, aby Evropané převzali více odpovědnosti. Ale pokud by posledním dílkem skládačky mělo být stát se na nějakou dobu součástí mírové mise, myslím, že by do toho šel,“ odhadl.
Hra o post prezidenta?
Trump po pondělních jednáních na sociální síti Truth Social napsal, že další kroky s Ruskem a Ukrajinou koordinují americký viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní zmocněnec Steve Witkoff.
„Kdo z nich si vyslouží uznání a kdo vinu, pokud to selže? Mohlo by to být první zkouškou pro rok 2028,“ řekl jeden z činitelů v narážce na příští americké prezidentské volby. Trump tento měsíc naznačil, že Vance by v nich mohl kandidovat za Republikánskou stranu.