Nemusíte s ním sto procent času souhlasit, abyste pro něj hlasovali, podpořila Trumpa Haleyová

Kandidaturu amerického exprezidenta Donalda Trumpa pro listopadové volby podpořili během druhého dne nominačního sjezdu Republikánské strany i jeho někdejší hlavní rivalové z primárek. Bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová vyzvala podle agentury Reuters své příznivce, aby pro něj hlasovali v zájmu země, guvernér Floridy Ron DeSantis se v projevu opřel do současného demokratického šéfa Bílého domu Joea Bidena. Milwaukee (USA) 6:26 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump druhý den sjezdu vstoupil do sálu za bouřlivého potlesku republikánů. Vypadal energičtější než předchozí den, kdy působil emotivněji a zamlkleji než obvykle, napsal Reuters | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

„Nemusíte s Trumpem sto procent času souhlasit, abyste pro něj hlasovali,“ řekla Haleyová, která za Trumpovy administrativy působila jako americká velvyslankyně při OSN. O republikánskou nominaci do listopadových prezidentských voleb se ucházela do března, kdy jako poslední exprezidentova protikandidátka ze stranického klání odstoupila. Učinila tak poté, co ji Trump porazil v klíčových státech.

Haleyová se v kampani prezentovala jako umírněnější varianta ve srovnání s exprezidentem a některými dalšími kandidáty. Měla blíže k tradičnější republikánské politice z doby před Trumpovou érou a jako jedna z mála kandidátů se hlásila k vojenské podpoře Ukrajiny, která čelí ruské invazi.

Donald Trump má mou plnou podporu. Prohlásila na republikánském sjezdu v Milwaukee jeho rivalka z primárek Nikki Haleyová. Trump ji požádal, aby vystoupila ve jménu jednoty. Asi se jí to podaří. Sálem se rozléhalo: USA, USA! ⁦@iROZHLAScz⁩ pic.twitter.com/y1zEeVrKQO — Pavel Novák (@Albena937) July 17, 2024

Její současná podpora Trumpa se podle stanice BBC očekávala, už před několika měsíci řekla, že ho bude volit. Během primárek ho podle Reuters označila za nevolitelného a nezpůsobilého pro úřad.

„Donald Trump je démonizován, žalován, stíhán. A málem přišel o život. Nemůžeme ho zklamat,“ prohlásil DeSantis, který podle agentury AP býval exprezidentovým spojencem, následně v primárkách rivalem a od svého odstoupení z nich se snaží svůj vztah s Trumpem obnovit.

Klidnější politická situace v USA po pokusu o atentát? Do voleb nevydrží, říká amerikanista Pondělíček Číst článek

Trump se podle médií během projevů usmíval a tleskal ze své lóže, kde seděl vedle senátora J. D. Vancea, jehož si vybral jako viceprezidentského kandidáta. Také tento politik, plným jménem James David Vance, Trumpa kdysi kritizoval a tvrdil, že by ho nikdo nevolil. Později se stal jeho obhájcem.

Exprezident svůj výběr volebního partnera oznámil v pondělí na své sociální síti Truth Social, Republikánská strana krátce nato na předvolebním sjezdu nominovala Trumpa jako svého kandidáta na prezidenta a následně potvrdila Vance jako kandidáta na viceprezidenta.

Trump druhý den sjezdu vstoupil do sálu za bouřlivého potlesku republikánů, stejně jako v pondělí při svém prvním veřejném vystoupení od sobotního pokusu o atentát na něj během předvolebního shromáždění.

Vypadal energičtější než předchozí den, kdy působil emotivněji a zamlkleji než obvykle, napsal Reuters. Obvázané ucho připomínalo střelbu na něj. Sjezd potrvá do čtvrtka, kdy se očekává, že na něm vystoupí s projevem Trump.

Tématem druhého dne sjezdu Republikánské strany je: Učiňme Ameriku znovu bezpečnou. Jde o ochranu hranic před pronikáním migrantů, pašování fentanylu a zastavení růstu kriminality. Kritiku Bidenovy vlády provází potlesk. ⁦@iROZHLAScz⁩ pic.twitter.com/7VOGdmpynU — Pavel Novák (@Albena937) July 16, 2024