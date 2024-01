‚Nemůžeme si dovolit grilování s přáteli.‘ Meziroční inflace v Argentině překročila 210 procent

‚Trefil jsem sloup, no a co.‘ Šéf SNS Danko v Bratislavě porazil semafor, vystopovali ho díky olejové skvrně

Na facebooku mezitím Danko uvedl, že dostal smyk. „Narazil jsem do sloupu, ohlásil jsem to pojišťovně, oznámil jsem to magistrátu. Pokud je třeba ještě něco udělat, všechno splním,“ řekl.