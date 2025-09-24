Nemůžu uvěřit, že dali Kimmelovi zpět práci, uvedl Trump. Televizní stanici ABC pohrozil soudem
Talk show Jimmyho Kimmela, kterou ABC dočasně stáhla po moderátorových komentářích souvisejících se smrtí konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se vrátila do vysílání. Americký prezident Donald Trump nad krokem vyjádřil údiv.
„Nikdy jsem neměl v úmyslu zlehčovat vraždu mladého muže. Nemyslím si, že je na tom cokoliv k smíchu,“ řekl Kimmel svému publiku hlasem, který se mu zadrhával dojetím.
„Stejně tak jsem neměl v úmyslu obviňovat nějakou konkrétní skupinu z činů člověka, který byl očividně hluboce narušený - to bylo ve skutečnosti přesným opakem toho, co jsem se snažil říct,“ dodal.
Disney - mateřská společnost televizní stanice ABC, která vysílá pořad Jimmy Kimmel Live! - před týdnem zastavila jeho produkci. Stalo se tak dva dny poté, co Kimmel, který už dříve vraždu Kirka na sociálních sítích odsoudil, ve svém úvodním monologu řekl, že „banda kolem Trumpova hnutí MAGA“ se snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body.
Ještě než byl v úterý místního času nový Kimmelův pořad odvysílán, Trump na své sociální síti napsal, že „nemůže uvěřit“, že ABC vrátila Kimmelovi jeho show, a naznačil další kroky proti této stanici.
„Proč by chtěli zpátky někoho, kdo si vede tak špatně, kdo není vtipný a kdo ohrožuje síť tím, že hraje z 99 procent jasně demokratický odpad,“ napsal Trump na své platformě Truth Social. Kimmelovu show také označil za ilegální příspěvek do demokratické volební kampaně a naznačil, že ABC pošle k soudu.
„Když jsem po nich šel naposledy, dali mi 16 milionů dolarů. Tohle bude ještě výnosnější. Banda břídilů!“, napsal prezident Spojených států.
Pozastavení vysílání
Trumpova administrativa a mnozí prezidentovi přívrženci byli rozhořčeni Kimmelovými výroky z minulého týdne, které pronesl pět dní poté, co byl Kirk, blízký Trumpův spojenec a rozhlasový moderátor a podcaster, zastřelen v Utahu.
Na komikův komentář reagoval předseda Federální komise pro spoje Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci. Krátce nato skupina stanic přidružených k ABC prohlásila, že nebude noční talk show „Jimmy Kimmel Live!“ vysílat a společnost Walt Disney pak těsně před vysíláním pořad stáhla.
Stovky nejen hollywoodských hvězd - mezi jinými Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anistonová, Selena Gomezová, Tom Hanks či Meryl Streepová - v souvislosti se stažením Kimmelova pořadu v otevřeném dopise vyzvaly Američany, aby bojovali za obranu a zachování ústavou zaručených práv.
Akt vzdoru
Rozhodnutí společnosti Disney vrátit Kimmelův pořad do vysílání podle agentury Reuters představovalo viditelný akt vzdoru tváří v tvář stupňující se Trumpově ofenzivě proti jím vnímaným mediálním kritikům prostřednictvím žalob a regulačních hrozeb ze strany komise.
Přestože Disney vrátil Kimmela do vysílání ABC během necelého týdne, dvě největší skupiny místních partnerských stanic ABC, Nexstar Media Group a Sinclair, pořad nadále bojkotují a obnovenou show neodvysílaly.
Kimmel, který je čtyřnásobným moderátorem Oscarů, řekl, že Trump necílí jen na komiky, které nemá rád, ale také na novináře. O republikánském prezidentovi prohlásil, že je „žaluje a šikanuje“.
„Vím, že to není tak poutavé jako umlčování komika, ale je nesmírně důležité mít svobodný tisk. A je šílené, že tomu nevěnujeme víc pozornosti,“ řekl Kimmel. Také uvedl, že byl „hluboce“ dojat odpuštěním, které vyjádřila Kirkova vdova Erika Kirková obviněnému z vraždy jejího manžela, 22letému studentovi technické školy z Utahu.