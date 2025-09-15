Nemysleme jen na obranu, mysleme i na útok. Musíme mít odstrašující sílu vůči Rusku, říká Pojar
Po summitu s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem na Aljašce avizoval prezident USA Donald Trump brzký mír a sliboval, že jeho garanty nebudou státy NATO. Uplynul měsíc a členové aliance musí řešit průnik ruských dronů na polské území, přičemž hlava USA na rozdíl od evropských lídrů uvedla, že mohlo jít o omyl. „Musíme dbát o to, aby byly dodržovány sankce,“ říká pro Český rozhlas Plus poradce české vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.
Věříte vy a česká vláda Donaldu Trumpovi, že přiměje Vladimira Putina k jednání?
Donald Trump by to nepochybně rád udělal a my bychom mu přáli úspěch, zatím se mu to ale nepodařilo. V tuto chvíli tak nevidíme šance, že by se mu to v brzké době mohlo podařit.
Rozhovor s poradcem vlády pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem o dalších protiruských sankcích
Americký prezident uvedl, že je připraven uvalit na Rusko tvrdé sankce, pokud to udělají všechny země NATO a pokud členské země přestanou brát ruskou ropu. Je tohle reálné nebo splnitelné?
Bohužel to reálné moc není. Svědčí to spíš o tom, že Donald Trump teď nechce táhnout sám. Respektive nechce uvalit sankce, protože ruskou ropu a plyn bere nejen Slovensko a Maďarsko, které se toho nechtějí vzdát, ale i Turecko jako členský stát NATO.
Pravdou je, že zkapalněný plyn berou i některé západoevropské země. Doufejme, že u nich se to podaří odbourat, ale sázet na to, že žádný z 32 členských států NATO nebude brát ani kapku ruské ropy, se v tuto chvíli bohužel nedá.
‚Putin chce dobývat‘
Rusko také v uplynulých týdnech od summitu zintenzivnilo vzdušné útoky na Ukrajinu s dalšími desítkami obětí a vyslalo rekordní počty dronů. Jaké typy sankcí by z českého pohledu aktuálně pomohly nejvíc?
Musíme hlavně dbát o to, aby sankce byly dodržovány. To znamená, že další balíčky musíme plánovat nejen s ohledem na sankce nové, ale i s ohledem na zamezení těm, které se daří obcházet. U sankcí je běžné, že se časem daří obcházet.
Zároveň je potřeba soustředit se na energetický sektor, protože to je sektor, který drží ruskou ekonomiku nad vodou. Jsou z něj obrovské příjmy pro ruskou ekonomiku a je to něco, co Rusko nepochybně bolí.
Vladimir Putin chce dál bojovat, chce dál válčit a chce dobývat. Nic nenasvědčuje tomu, že by chtěl přestat. S podporou Ukrajiny tedy Musíme také vytrvat, aby se mu ta dobyvačná válka nevyplatila a aby nebyl úspěšný.
Z iniciativy Polska byl aktivován článek 4 Severoatlantické smlouvy. To znamená, že běží konzultace členských států. Jaké posílení protivzdušné obrany na východním křídle NATO je teď v zájmu aliance?
V zájmu NATO je, aby bylo silné a aby byla protivzdušná obrana posílena. Některé státy, včetně České republiky, tak do Polska nebo na východní křídlo vysílají různé jednotky.
Zároveň si ale řekněme, že žádná protivzdušná obrana není nepřekonatelná a že je potřeba počítat s tím, že do ní musíte velmi výrazně investovat. To jsme v minulosti jako Češi, ale i jako Západ nedělali a připraveni nejsme.
Zároveň však nesmíme spoléhat pouze na obranu. Pokud totiž nebudeme myslet také na to, že protivníka naše akce mohou někdy v budoucnosti bolet a že si díky tomu útok rozmyslí, tak bude jakýkoliv protivník útočit tak, aby nás nechal alespoň ekonomicky, ale lidsky vykrvácet.
Nemysleme tedy pouze na obranu, mysleme i na útok tak, aby si všichni ostatní rozmysleli, jestli na nás zaútočí.
Výstavba armády
Zvažuje Česko kromě vrtulníků, které už poslalo Polsku, případně další dodávky partnerským zemím, které hraničí s Ruskem či Běloruskem?
V tuto chvíli je to o těch vrtulnících, které jsme poslali do Polska a o kterých jsme s Polskem vedli velmi důkladnou debatu, jestli jsou skutečně potřeba. Polsko nám sdělilo, že potřeba jsou a že je rádi uvidí.
V tuto chvíli ale nic dalšího nezvažujeme. Myslím, že se máme soustředit skutečně na dlouhodobou výstavbu naší armády, posílení kapacit a samozřejmě na dlouhodobé nasazení na východním křídle aliance, v Polsku a v Pobaltí, tak, abychom měli kolektivní odstrašující sílu vůči Rusku.
Musíme hlavně dlouhodobě podporovat Ukrajinu, aby se mohla bránit, aby nebyla poražena a aby se Rusko neocitlo na slovenských hranicích. To by bylo mnohem blíž nám, než je teď.
Když mluvíte o posílení kapacit, tak myslíte třeba i větší počet dronů pro Česko?
Samozřejmě. Určitě musíme mít větší počet dronů. Obecně však musí mít členské státy NATO i více útočných typů raket tak, aby si Rusko útok vůči nám rozmyslelo. V tuto chvíli jich máme málo.
Měli bychom myslet na to, abychom se dokázali nejen úspěšně bránit, což bude stát obrovské peníze, ale aby si protivník ten útok rozmyslel, což také stojí peníze. Nakonec to ale stojí za to, protože to je všechno levnější než válka nebo než válka na našem území.