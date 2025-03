‚Nenecháme je, aby nás vymazali.‘ Trumpova administrativa brojí proti transgender lidem

Začalo to snahou zamezit lidem narozeným jako muži účastnit se ženského sportu. Ve výsledku ale pro novou americkou vládu transgender lidé přestali existovat úplně. Prezident Donald Trump hned po nástupu do Bílého domu svým výnosem určil, že pohlaví při narození je neměnné, i když daný člověk později svou identitu cítí jinak. Jak se transgender lidé teď v Americe cítí? Seriál Annapolis 11:54 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Octavia, transgender Američanka | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Osoba na pódiu zpívá, že i nejtemnější noc skončí a vyjde slunce. Před kapitolem státu Maryland v Annapolisu zní variace na ústřední píseň muzikálu Bídníci, která se objevuje při protestech v různých částech světa. Lidé, kteří sem přišli manifestovat proti Trumpově vládě, se postupně přidávají potleskem do rytmu, který z pódia udává transgender Američanka jménem Octavia.

„Jak řekl Benjamin Franklin, jeden z otců zakladatelů, musíme držet spolu, jinak budeme viset každý zvlášť. Přesně o to se tenhle režim snaží. Snaží se nás rozdělit. Snaží se poštvat lidi proti sobě, aby nás dostal jednoho po druhém,“ říká pro Radiožurnál Octavia.

„Všechna ta nenávistná propaganda vůči transgender lidem, vůči nebělošským imigrantům, to všechno je kouřová clona, aby nás rozdělili a oslabili,“ míní.

Donald Trump nařídil, aby veškeré zmínky o transgender lidech byly odstraněny z vládní komunikace nebo z úředních dokumentů včetně žádostí o pobyt cizinců ve Spojených státech. Zakázal financování programů na podporu těchto lidí. Trumpova vláda chce také odstranit transgender lidi z armády, což soudy začaly blokovat.

Octavia, transgender Američanka | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Ve státech Texas či Arkansas už se dokonce objevily republikánské návrhy zákonů, které by umožnily trestně stíhat transgender lidi nebo žalovat toho, kdo dívku obleče nebo ostříhá jako chlapce. Zastánci těchto nařízení to většinou označují za ochranu žen, dětí, biologické reality a morálky.

„To, co říkají, nemá žádnou oporu ve vědě. Když říkají, že uznávají jen dvě pohlaví, a to při narození, tak to nic nemění na tom, že existuju i já nebo kdokoli jiný, kdo to má jinak,“ říká další z transgender účastníků demonstrace Quinn. S Octavií tvoří partnerskou dvojici.

„Co se tím ale změní, to je dostupnost zdravotní péče pro lidi, jako jsme my. Přijdeme o právo a svobodu na svou totožnost, pokud to nezapadá do jejich kategorií. Bojím se, že na veřejnosti nebudu smět být tím, kým jsem. Ale není po všem. A i kdyby se to zhoršovalo, budu dál protestovat. Víme, co je v sázce. Nenecháme je, aby nás vymazali. Je mi jedno, co si myslí nějaký rádoby nacista ve vládě. Postavím se za sebe i za ostatní,“ doplňuje Quinn.

Velká část transgender Američanů měla už před nástupem druhé Trumpovy administrativy problémy s duševním zdravím.

Podle studie Kalifornské univerzity v Los Angeles z roku 2023 jsou u transgender lidí ve Spojených státech čtyřikrát častější pokusy o sebevraždu a sedmkrát častější myšlenky na ni. O sebevraždu se podle této studie pokusilo víc než 40 procent dospělých transgender Američanů.

Quinn a Octavia jsou rádi, že žijí ve státě Maryland, kde jsou na místní úrovni jejich práva chráněna, a cítí podporu rodiny a přátel. Ale situací v zemi jako takové jsou znechucení.

„Mým nepřítelem je tento režim, co šíří nenávist a snaží se mi sebrat má práva. Ale Trumpovi příznivci nejsou mými nepřáteli. Trump se snaží, aby nás nenáviděli, protože naštvaným lidem snadněji seberete peníze nebo zdravotní pojištění,“ říká Quinn. „Mám velkou zlost. A je to unavující mít zlost a strach. Proto jsem tady, aby se to ve mně proměnilo v silnější a zdravější emoce, když se aktivně stavíme proti téhle tyranii,“ uzavírá Octavia.