‚Nenechte ho improvizovat.‘ Trump se setká s Putinem po propuštění odborníků na Rusko

Na pátečním setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce pravděpodobně nebudou přítomní žádní odborníci na Rusko. Důvodem je podle serveru Financial Times (FT) to, že Trump dává v tomto funkčním období přednost loajalitě svých vysokých poradců před zkušenostmi. Realizuje navíc plán na odchod federálních zaměstnanců, který měl připravit o místo až 25 procent zaměstnanců zahraniční služby.

Jednání s Moskvou vede zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff, nováček v oblasti zahraniční politiky, zatímco experty vedení odsunulo na druhou kolej, popřípadě je donutilo k odchodu, píše FT.

„S jistotou lze říct, že Trump nemá ani jednoho poradce pro tvorbu politiky, který by znal Rusko a Ukrajinu,“ uvedl bývalý diplomat Eric Rubin, který během Trumpova prvního volebního období působil jako velvyslanec Spojených států v Bulharsku.

Dodal, že neobsazené zůstávají také nejvyšší pozice v administrativě zabývající se Ruskem a Ukrajinou.

Putinova přesvědčivost

Když Trump v roce 2018 s Putinem uspořádal společnou tiskovou konferenci na summitu v Helsinkách, skončilo to takovým fiaskem, že jeho vrchní poradkyně pro Rusko Fiona Hillová později přiznala, že uvažovala nad předstíráním záchvatu, aby věc co nejdříve ukončila.

Putin je známý pro svůj silný smysl pro detail a umí své partnery v diskusi zaskočit, připomíná FT. Bílý dům proto vždy před setkáním s ruským vůdcem vkládal maximální úsilí do přípravy.

„Je potřeba se vyhnout tomu, aby vás strhla jeho schopnost diskutovat o tématech a abyste nepřistoupili na něco, co zní v Putinově podání přesvědčivě, ale ve skutečnosti je to zkreslené,“ řekl Eric Green, který během prezidentství Joea Bidena působil jako ředitel odboru pro Rusko a Střední Asii v Národní bezpečnostní radě.

Propouštění odborníků

Právě Národní bezpečnostní rada zodpovídá za rešerše a obvykle i za přípravy na summity. Staronová Trumpova administrativa ji však drasticky omezila a v květnu dostaly výpověď desítky odborníků na zahraniční politiku a národní bezpečnost.

„Mám za to, že tradiční proces tvorby zahraniční politiky ve Washingtonu, vedený Národní bezpečnostní radou, se v této administrativě do značné míry rozpadl,“ připustil podle FT vysoký americký činitel, obeznámený s touto záležitostí.

V rámci celostátní kampaně za snížení počtu federálních zaměstnanců bylo minulý měsíc propuštěno více než 1300 pracovníků ministerstva zahraničí. Mezi nimi i analytici zabývající se Ruskem a Ukrajinou.

Ačkoli ministerstvo zahraničí nezveřejnilo oficiální data, Asociace americké zahraniční služby odhaduje, že od ledna opustilo své pracovní místo přibližně 25 procent zaměstnanců zahraniční služby.

„Představa, že více zaměstnanců znamená lepší výsledky, je mylná,“ uvedlo americké ministerstvo zahraničí. „Reorganizace ministerstva nás zefektivní a zrychlí procesy, abychom mohli realizovat věci, na kterých záleží,“ dodalo.

Trumpova strategie

Podle zástupkyně tiskové mluvčí Bílého domu Anny Kellyové dostává Trump v otázkách týkajících se Ruska – i všech ostatních témat – zpětnou vazbu od svého týmu pro národní bezpečnost. „Nakonec přijímá rozhodnutí, které považuje za nejlepší,“ uvedla.

„Pod vedením prezidenta Trumpa a díky společným funkcím ministra (zahraničí Marca) Rubia je Národní bezpečnostní rada relevantnější a významnější než kdy předtím,“ dodala Kellyová. Rubio mimo jiné působí jako zastupující poradce pro národní bezpečnost.

Trump, který podle FT vede svou zahraniční politiku na základě instinktu a osobních vztahů, v pondělí řekl, že setkání s Putinem bude „trochu oťukávací“, a dodal, že bude do dvou minut vědět, zda lze dosáhnout dohody, či nikoliv.

Zatímco Bílý dům ohledně dohody zmírnil očekávání, přístup amerického prezidenta vyvolal znepokojení. „Nemůžete nechat jeho a Witkoffa improvizovat, protože prostě nemají dostatek informací,“ uvedl bývalý vysoce postavený pracovník americké diplomacie Daniel Fried.

V Trumpově prvním volebním období tvořili jeho tým pro zahraniční politiku dlouholetí experti. Mnozí z nich po odchodu z vlády popsali marné úsilí prezidenta informovat a své snahy omezit jeho impulzivitu, píše FT.

